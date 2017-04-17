Tunus-Libya sınırında kaçakçılarla çatışma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tunus güvenlik güçlerinin Libya sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada biri asker iki kişinin yaralandığı bildirildi.
Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri dün gece Zehibe kenti yakınlarında altı araçlık kaçakçı grubuyla karşılaştı. Çıkan çatışmada bir asker ve bir kaçakçının hafif yaralandığı belirtildi.
Yaralı kaçakçı gözaltına alınırken operasyonda ayrıca 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği aktarıldı. Olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.
Tunus yönetimi geçen yıl kaçakçılık ve terör tehdidine karşı Libya sınırında 260 kilometre boyunca hendek kazmış ve bölgedeki askeri birliklerin sayısını artırmıştı.
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Libya sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile kaçakçı grubu arasında çıkan çatışmada bir asker ve bir kaçakçı yaralandı
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