Rejim kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden tahliye edilecek sivil ve askeri unsurların yer aldığı 5. kafile hareket etti.
Humus'taki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Vaer'den çıkan 2 bin 124 kişilik kafile, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a ilerliyor.
50 otobüslük kafilede 510'u çocuk, 275'i kadın olmak üzere toplam bin 874 sivil yer alıyor. Geri kalanı ise askeri muhaliflerden oluşuyor.
Konvoya, 30 yaralı ve 6 engelliyi taşıyan rejim Kızılayına ait ambulansların yanı sıra sivillerin eşyalarını taşıyan kamyonlar eşlik ediyor.
Vaer'den mart ayında başlayan tahliyeler kapsamında çıkarılan ilk iki kafile, Türkiye sınırında, Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara götürülmüştü.
3. kafile, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, 9 Nisan'da çıkan 4. kafile de Cerablus'taki Zoğara kampına yerleştirilmişti.
Humus yerel koordinasyon merkezinden alınan bilgiye göre, rejim, semtten güvenli bölgelere çıkmak için başvuru yapan 22 bin kişiden, 15 bininin başvurusunu kabul etmişti.
Başvurusu kabul edilmeyenler ise rejim bölgelerine dağıtılacak.
Vaer'den şu ana kadar 10 bin 600'den fazla kişi tahliye edilirken, gelecek haftalarda 4 bin 300 kişinin daha çıkarılması planlanıyor.
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