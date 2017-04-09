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İranlı mevkidaşından Çavuşoğlu'na kutlama
İranlı mevkidaşından Çavuşoğlu'na kutlama

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zarif, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasını tebrik etti.

Çavuşoğlu'nu, dün de Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed telefonla arayarak sonuçlardan dolayı tebrik etmişti.

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İlgili Konular Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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