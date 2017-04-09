17:43, 17 Nisan 2017 Pazartesi

İranlı mevkidaşından Çavuşoğlu'na kutlama





Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zarif, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasını tebrik etti. Çavuşoğlu'nu, dün de Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed telefonla arayarak sonuçlardan dolayı tebrik etmişti. .

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