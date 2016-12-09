Antalya'da 18 ayrı camiden hırsızlık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Antalya'da, 18 ayrı camiden sadaka kutusu, cep telefonu ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı tarihlerde 18 ayrı camide yaşanan hırsızlık olayını araştıran polis ekipleri, camilere ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Hırsızlık olaylarını, 10 ayrı suçtan kaydı bulunan ve dolandırıcılık suçundan aranan 47 yaşındaki A.G'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Adresi belirlenen şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, bir çay makinesi ve bir motosiklet ele geçirildi.
Zanlı A.G, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Camilerden sadaka kutusu, cep telefonu ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zarif, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.
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