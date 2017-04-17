Erdoğan: Zaferler bizi sarhoş etmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "evet" çıkmasının ardından Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda vatandaşlar tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığı otobüsünden vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması zaferinin tüm millet için mübarek olmasını diledi.
"İstedik, Rabbimiz lütfetti ve dün akşam itibariyle mutluyduk, bugün mutluyuz inşallah bundan sonraki süreçte çok daha gayretli, çok daha hızlı olarak 2019 Kasımına yürüyeceğiz." diyen Erdoğan, yapılacak çok iş olduğunu belirtti.
Yedi düvele karşı verilen bir mücadele olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Batı'da haçlı zihniyeti bize saldırdı, içeride uşakları saldırdı fakat yılmadık usanmadık milletçe dimdik durduk. Çünkü biz sadece Mevlamızın huzurunda, rükuda ve secdede eğilir, başka hiçbir yerde asla. Önümüzde atacağımız çok çok önemli adımlar var. Bu bir ülkenin maddi noktadaki altyapı, üstyapı yatırımlarına yönelik bir de insanımıza yönelik. İnsanımıza yönelik yatırımlarda özellikle eğitim ile ahlak ve maneviyat işin başını çekiyor. Biz hep söyledik ya, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabiamızı unutmayacağız."
Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet için 'evet' dediklerini, milletin de şüphe duymadığı içine 'evet' dediğini ifade etti.
Alandakilere, "Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abhas'ı, Boşnak'ı, Roman'ı, Alevi'si, Sünni'si hep beraber, biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yaradılanı yaradandan ötürü sevdiğimize göre bazı yerlerdeki ayrılık niye? Şimdi ben Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı, Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek. Ama biz biliyoruz ki zafer anıtlarını ancak şehitler diker. İşte Ankaralı ne yaptı Külliye'de, Kahramankazan'da kendini ortaya koydu. Bizim aslanlarımız, yiğitlerimiz özel harekatta ne yazık ki 56 şehit verdik. Çubuk'ta aynı şeyler oldu. Türkiye genelinde 2 bin 193 gazimiz var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirterek, konuşmasını kısa tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşması sırasında eşi Emine Erdoğan'da eşlik etti.
Alandakilerin "İdam isteriz" sloganları üzerine Erdoğan, "Bunu hep meydanlarda söyledim. Parlamentoya inşallah gelecek, parlamentodan geçmesi halinde de ben bunu onaylarım. Çünkü bizim şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok." karşılığını verdi.
Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle şehir merkezine hareket eden Erdoğan'a vatandaşlar, Özal Bulvarı boyunca Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğraflarıyla sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile otobüsten vatandaşları selamladı.
Vatandaşlar, ayrıca bayraklarla süsledikleri araçlarıyla Cumhurbaşkanlığı konvoyuna klakson çalarak eşlik etti.
Güzergahta, geniş güvenlik önlemleri alındığı, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.
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