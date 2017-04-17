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İsrail'in Filistinlilere yönelik 'sosyal medya gözaltıları'
İsrail'in Filistinlilere yönelik 'sosyal medya gözaltıları'

İsrail 2015 sonundan bu yana yaklaşık 400 Filistinliyi sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı gözaltına aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği (İRTB), "Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yayımladığı raporda, İsrail istihbaratının 2015 sonundan bu yana başta Kudüs olmak üzere birçok kentte yaptığı operasyonlarda yaklaşık 400 Filistinliyi sosyal medyadaki sözde kışkırtıcı paylaşımlarından dolayı gözaltına aldığını açıkladı.

"GÖZALTILARIN HİÇBİR KANUNİ GEREKÇESİ YOK"

Gözaltıların hiçbir kanuni gerekçesinin olmadığına işaret edilen raporda, kışkırtma gerekçesiyle Filistinliler hakkında suç dosyası hazırlanmasının "açık bir insan hakkı ihlali" olduğu vurgusu yapıldı.

Raporda, gözaltına alınan bazı Filistinliler hakkında "idari tutuklama" yoluyla 17 aya varan hapis cezaları uygulandığı, serbest bırakılanların ise akıllı telefon kullanmalarının ve sosyal paylaşım sitelerine girmelerinin yasaklandığı aktarıldı.

İsrail'in birçok Filistinli gazeteciyi de aynı gerekçe ile gözaltına aldığına dikkat çekilen raporda, hala 28 Filistinli gazetecinin İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Filistinlilerin ifade özgürlüğüne darbe vurduğunu belirten İRTB, yayımladığı rapor üzerinden uluslararası camiaya Filistinlilere yönelik yoğun gözaltı dalgası başlatan İsrail'i durdurma çağrısında bulundu.



İlgili Konular İsrail filistin
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