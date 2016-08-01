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KPSS davasında ara karar
KPSS davasında ara karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 kişi hakkında açtığı yedinci davada ara kararını açıklayan mahkeme, 37 sanığın tahliyesine karar verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 kişi hakkında açtığı yedinci davanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu 80 sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından, iddianamede müşteki olarak yer alan kurumlar ÖSYM ve Maliye Bakanlığının avukatlarına söz hakkı verildi. Müşteki kurum avukatları, davaya katılma taleplerinin kabulünü ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Ara karar için görüşü sorulan duruşma savcısı, müşteki kurumların katılma taleplerinin kabul edilmesi ve 17 sanığın tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.

Müzakere için verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, katılma taleplerinin kabulü, eksik hususların ikmali ile 37 tutuklu sanığın ailevi ve şahsi durumunu gerekçe göstererek tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kararın ardından dosya kapsamındaki tutuklu sanık sayısı 43'e düştü.

İDDİANAME

Sanıkların, daha önceki KPSS davalarında olduğu gibi "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Tekrarlanan ve daha kolay olduğu belirtilen ikinci sınavda adayların yüzde 97,4'ünün puanlarını düşürmesinin normal olmadığı vurgulanan iddianamede, bu doğrultuda şüphelilerin ilk sınavda aldıkları yüksek puanların başka etkenlerden kaynaklanabileceğine yönelik "güçlü kanaat oluştuğu" ve adayların sınav sorularını cevaplamalarında kendi yeteneklerinden başka faktörlerin etkili olduğu belirtildi.

SANIKLARDAN 9'U "BYLOCK" KULLANICISI

İddianamede, sanıklardan Elif Yıldırım, Fadime Ebru Acar, Fatma Civelekoğlu, Figen Kılıç, Filiz Dişli, Hatice Uçar, Havva Tanrıseven Çayır, Hilal Uzunay ve Seçil Kınık'ta FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu, zanlılardan 20'sinin eşinin de ByLock kullandığı vurgulandı.

Kamuoyunda "Bank Asya'yı kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dönemde, buradaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 105 sanıktan Havva Tanrıseven Çayır ve Elif Yıldırım'ın hesaplarında artış olduğunun belirlendiğine dikkat çekilen iddianamede, Kübra Sagun ve Fatma Civelekoğlu'nun da FETÖ tepe yöneticileriyle doğrudan irtibatının olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

SUİKAST EKİBİNDEN 2 DARBECİNİN EŞİ

İddianamede, 105 sanıktan 102'sinin asker eşi olduğuna ve çoğu hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturması açıldığına yer verildi.

Sanıklardan Reyhan Abra'nın eşi Binbaşı Sadullah Abra'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu, Kübra Gülmez'in kocası Kıdemli Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası Yüzbaşı Bahadır Sagun'un ise Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer aldığı bildirildi.



İlgili Konular kpss 15 Temmuz darbe girişimi
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