KPSS davasında ara karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 kişi hakkında açtığı yedinci davanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu 80 sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından, iddianamede müşteki olarak yer alan kurumlar ÖSYM ve Maliye Bakanlığının avukatlarına söz hakkı verildi. Müşteki kurum avukatları, davaya katılma taleplerinin kabulünü ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Ara karar için görüşü sorulan duruşma savcısı, müşteki kurumların katılma taleplerinin kabul edilmesi ve 17 sanığın tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.
Müzakere için verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, katılma taleplerinin kabulü, eksik hususların ikmali ile 37 tutuklu sanığın ailevi ve şahsi durumunu gerekçe göstererek tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Kararın ardından dosya kapsamındaki tutuklu sanık sayısı 43'e düştü.
Sanıkların, daha önceki KPSS davalarında olduğu gibi "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Tekrarlanan ve daha kolay olduğu belirtilen ikinci sınavda adayların yüzde 97,4'ünün puanlarını düşürmesinin normal olmadığı vurgulanan iddianamede, bu doğrultuda şüphelilerin ilk sınavda aldıkları yüksek puanların başka etkenlerden kaynaklanabileceğine yönelik "güçlü kanaat oluştuğu" ve adayların sınav sorularını cevaplamalarında kendi yeteneklerinden başka faktörlerin etkili olduğu belirtildi.
İddianamede, sanıklardan Elif Yıldırım, Fadime Ebru Acar, Fatma Civelekoğlu, Figen Kılıç, Filiz Dişli, Hatice Uçar, Havva Tanrıseven Çayır, Hilal Uzunay ve Seçil Kınık'ta FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu, zanlılardan 20'sinin eşinin de ByLock kullandığı vurgulandı.
Kamuoyunda "Bank Asya'yı kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dönemde, buradaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 105 sanıktan Havva Tanrıseven Çayır ve Elif Yıldırım'ın hesaplarında artış olduğunun belirlendiğine dikkat çekilen iddianamede, Kübra Sagun ve Fatma Civelekoğlu'nun da FETÖ tepe yöneticileriyle doğrudan irtibatının olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
İddianamede, 105 sanıktan 102'sinin asker eşi olduğuna ve çoğu hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturması açıldığına yer verildi.
Sanıklardan Reyhan Abra'nın eşi Binbaşı Sadullah Abra'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu, Kübra Gülmez'in kocası Kıdemli Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası Yüzbaşı Bahadır Sagun'un ise Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer aldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar beklettiler. Otururuz konuşuruz, bir güven oylaması da onun için yaparız" dedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Hem ilçelerdeki seçim kurullarına hem de YSK'ya eş zamanlı olarak itirazlarımızı yapacağız" dedi
Hatay'da MİT'e ait tırı durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, İstanbul'da yakalandı
Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, anayasa değişikliği halk oylamasının Türk halkının demokrasiye olan inancını gösterdiğini belirtti
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre, yurt dışından 831 bin 208 seçmenin 'Evet' oyu kullandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, halk oylamasına ilişkin, AGİT ve AKPM'nin raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in kurduğu ve gelişmesine özen gösterdiği bir kurum olan Ülkü Ocaklarının bugün içine düştüğü durum üzüntü vericidir" dedi
Başbakan Yıldırım, milletvekillerine ve AK Parti teşkilatı mensuplarına mektup göndererek, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin kampanya sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi Sotnikov, "Halk oylaması sonuçları Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 kişi hakkında açtığı yedinci davada ara kararını açıklayan mahkeme, 37 sanığın tahliyesine karar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek." dedi.
Camilerden sadaka kutusu, cep telefonu ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zarif, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.
Edirne Çalıköy, Bosna ve Üyüklütatar köylerinde yapılan kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 45 kişi yakalandı
Yeni Foça'daki makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçları belli oldu. İşte illere göre sandıklardan çıkan sonuçlar...