18:53, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Referandum sonuçları Türkiye-Rusya ilişkileri güçlendirir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi Vladimir Sotnikov, Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarının Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'deki halk oylaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Sotnikov, "Referandum Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını ve lider olarak kalmasını istediğini gösterdi." dedi.

Sotnikov, referandumda bu sonucun çıkmasını beklediğini ifade ederek, Erdoğan'ın halk tarafından desteklendiğinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya konduğunu anımsattı.

Sotnikov, "Bu sonuç, Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ilişkileri geliştirmek için ortak dil bulmayı bilen iki karizmatik lider." yorumunu yaptı.

"ORANLAR DEMOKRASİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KANITI"

Rus siyaset bilimci Leonid Radzihovskiy de halk oylamasından çıkan oy oranlarının demokrasi ve ifade özgürlüğünün kanıtı olduğunu söyledi.

Radzihovskiy, "Demokrasi ve ifade özgürlüğü olan her ülkede referandum sonuçları genelde yarı yarıya ya da yüzde 60'a yüzde 40 olur. Daha yüksek oranların olduğu ülkelerde totaliter rejim var demektir. Türkiye'deki sonuçlar insanların kendi fikrini söylemekten korkmadığını gösterir." diye konuştu.

Siyasi Uzman Grubu Direktörü Konstantin Kalaçyov de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Referandum sonuçları, Türk hükümetinin halkına baskı yapmadığını ve halkın ülkeyi nasıl görmek istediği sorusuna dürüst bir cevap aradığını gösteriyor. Erdoğan'ın en büyük başarılarından biri, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı sürdürülebilir ekonomik büyüme. Eğer ekonomi büyümeye devam eder ve dış politikayla desteklenirse referandumda 'Hayır' diyenlerin bir bölümünün zamanla kararını değiştireceğini düşünüyorum."