Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:57, 17 Nisan 2017 Pazartesi
Güncel
19:08, 17 Nisan 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Yıldırım'dan milletvekillerine ve teşkilata teşekkür mektubu
Yıldırım'dan milletvekillerine ve teşkilata teşekkür mektubu

Başbakan Yıldırım, milletvekillerine ve AK Parti teşkilatı mensuplarına mektup göndererek, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin kampanya sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleri ve teşkilata gönderdiği teşekkür mektubunda, "Milletçe elde edilen bu kazanım, yakın tarihimizin en anlamlı zaferi olarak anılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, milletvekillerine ve teşkilat mensuplarına mektup göndererek, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin kampanya sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Başbakan Yıldırım'ın mektubu, AK Parti Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ve il başkanlıklarına gönderildi.

Yıldırım, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yol arkadaşlarım, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması, bütün yurtta ve yurt dışında huzur ve güven içerisinde tamamlanmıştır. Gayriresmi sonuçlara göre sandığa giden vatandaşlarımızın yüzde 51,4'ü 'evet' oyu vermiş olup, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Bu sonuç, çok partili siyasi hayatımızda ilk defa milletimizin hür iradesi ile gerçekleşen kapsamlı bir hükümet sistemi değişikliğinin ilanıdır. Milletçe elde edilen bu kazanım, yakın tarihimizin en anlamlı zaferi olarak anılacaktır. Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve halkımızın, Türkiye'nin önüne koyduğu bu vizyonla birlikte huzurumuzu, demokrasimizi, ekonomimizi güçlendirecek olan bu sonuç, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

"TÜRKİYE'MİZE VE İNSANLIĞA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

Bu tarihi sonucun kaybedeni bulunmadığını, kazanın ise millet olduğunu belirten Yıldırım, 'evet' veya 'hayır' oyu veren tüm vatandaşların tercihlerinin aynı kıymette olduğunu vurguladı. Yıldırım, mektupta şunları kaydetti:

"Bu zaferin elde edilmesinde milletimizin feraset ve sağduyusunun önemi aşikardır. Türkiye'mizi dünyada ayrıcalıklı bir yere taşıyacak bu önemli eşiği geçerken, emeği geçen milletvekillerimize, il başkanlarımıza, ilçe ve mahalle başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, Meclis üyelerimize, kadın kolları ve gençlik kollarımıza, sandık görevlilerimize ve isimsiz kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunar, yeni sürecin Türkiye'mize ve insanlığa hayırlı olmasını dilerim. Bu çalışmalar esnasında ihmal ettiğiniz ailelerinize, sabır ve anlayışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daim olmasını Cenabı Mevladan niyaz ediyorum. Allaha emanet olun."



İlgili Konular Binali Yıldırım anayasa değişikliği referandum
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Erdoğan'dan AB için referandum sinyali
Erdoğan'dan AB için referandum sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar beklettiler. Otururuz konuşuruz, bir güven oylaması da onun için yaparız" dedi
CHP YSK'ya eş zamanlı olarak itiraz edecek
CHP YSK'ya eş zamanlı olarak itiraz edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Hem ilçelerdeki seçim kurullarına hem de YSK'ya eş zamanlı olarak itirazlarımızı yapacağız" dedi
MİT TIR'ları eski savcısı İstanbul'da yakalandı
MİT TIR'ları eski savcısı İstanbul'da yakalandı

Hatay'da MİT'e ait tırı durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, İstanbul'da yakalandı
Kırımoğlu ndan Türkiye ye tebrik
Kırımoğlu’ndan Türkiye’ye tebrik

Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, anayasa değişikliği halk oylamasının Türk halkının demokrasiye olan inancını gösterdiğini belirtti
quot Yurt dışı seçmenin 831 bin 208'i 'Evet' oyu kullandı
"Yurt dışı seçmenin 831 bin 208'i 'Evet' oyu kullandı"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre, yurt dışından 831 bin 208 seçmenin 'Evet' oyu kullandığını bildirdi.
Dışişleri'nden AGİT'e rapor tepkisi
Dışişleri'nden AGİT'e rapor tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, halk oylamasına ilişkin, AGİT ve AKPM'nin raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Türkeş'ten 'Ülkü Ocakları' ile ilgili sert açıklama
Türkeş'ten 'Ülkü Ocakları' ile ilgili sert açıklama

Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in kurduğu ve gelişmesine özen gösterdiği bir kurum olan Ülkü Ocaklarının bugün içine düştüğü durum üzüntü vericidir" dedi
Yıldırım'dan milletvekillerine ve teşkilata teşekkür mektubu
Yıldırım'dan milletvekillerine ve teşkilata teşekkür mektubu

Başbakan Yıldırım, milletvekillerine ve AK Parti teşkilatı mensuplarına mektup göndererek, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin kampanya sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti
Referandum sonuçları Türkiye-Rusya ilişkileri güçlendirir
Referandum sonuçları Türkiye-Rusya ilişkileri güçlendirir

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi Sotnikov, "Halk oylaması sonuçları Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi
KPSS davasında ara karar
KPSS davasında ara karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 kişi hakkında açtığı yedinci davada ara kararını açıklayan mahkeme, 37 sanığın tahliyesine karar verdi
Erdoğan Zaferler bizi sarhoş etmeyecek
Erdoğan: Zaferler bizi sarhoş etmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek." dedi.
Antalya'da 18 ayrı camiden hırsızlık
Antalya'da 18 ayrı camiden hırsızlık

Camilerden sadaka kutusu, cep telefonu ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
İranlı mevkidaşından Çavuşoğlu'na kutlama
İranlı mevkidaşından Çavuşoğlu'na kutlama

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zarif, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.
Edirne'de 45 sığınmacı yakalandı
Edirne'de 45 sığınmacı yakalandı

Edirne Çalıköy, Bosna ve Üyüklütatar köylerinde yapılan kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 45 kişi yakalandı
Foça Jandarma Komutanlığı yakınında yangın
Foça Jandarma Komutanlığı yakınında yangın

Yeni Foça'daki makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
İl il referandum sonuçları
İl il referandum sonuçları

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçları belli oldu. İşte illere göre sandıklardan çıkan sonuçlar...

Haberler

CHP YSK'ya eş zamanlı olarak itiraz edecek
CHP YSK'ya eş zamanlı olarak itiraz edecek

Kırımoğlu’ndan Türkiye’ye tebrik
Kırımoğlu ndan Türkiye ye tebrik

"Yurt dışı seçmenin 831 bin 208'i 'Evet' oyu kullandı"
quot Yurt dışı seçmenin 831 bin 208'i 'Evet' oyu kullandı

İl il referandum sonuçları
İl il referandum sonuçları

Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin oyu eridi
Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin oyu eridi

Avrupa'dan demokrasiye 'çifte standart'
Avrupa'dan demokrasiye 'çifte standart'

Halk oylamasında katılım oranı yüzde 85,46 oldu
Halk oylamasında katılım oranı yüzde 85 46 oldu

AB'den referandum açıklaması
AB'den referandum açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 