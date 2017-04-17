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Türkeş'ten 'Ülkü Ocakları' ile ilgili sert açıklama
Türkeş'ten 'Ülkü Ocakları' ile ilgili sert açıklama

Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in kurduğu ve gelişmesine özen gösterdiği bir kurum olan Ülkü Ocaklarının bugün içine düştüğü durum üzüntü vericidir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in basın bürosunca, 6 Nisan'da hazırlanan fakat halk oylaması nedeniyle bugün dağıtımı yapıldığı belirtilen "Başbuğ Alparslan Türkeş'in Vefatının 20. Yılında Ülkü Ocakları" başlıklı basın açıklaması paylaşıldı.

Açıklamayı "Türk milliyetçisi" sıfatıyla yaptığını vurgulayan Türkeş, "Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in kurduğu ve gelişmesine özen gösterdiği bir kurum olan Ülkü Ocaklarının bugün içine düştüğü durum üzüntü vericidir" görüşünü paylaştı.

Türkeş, Türk insanının ülkesini tanıması ve sevmesi için başlatılan bu çalışmalardaki hedefin yarının büyük ve müreffeh Türkiye'si idealine ulaşmak olduğunu belirten Türkeş, şunları kaydetti:

"Merhum Türkeş'in işaret ettiği bu ülkü doğrultusunda çalışan ve çabalayana da ülkücü denir. Bu hedefi şaşıran, bu doğrultuda çabalamayan insanların, içinde veya başında bulunduğu kurum ve kuruluşların adı ne olursa olsun orası merhum Alparslan Türkeş'in kurduğu ülkü ocakları değildir. Nefsini ve şahsi çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak Türkeş Ailesi'ne saldıracak kadar gözü dönenlere de ülkücü demek mümkün değildir. Çıkar odaklı çeteleşerek bir kişi ya da bir kuruluşun güvenlik görevlisi gibi hareket etmek bir Bozkurt'un yapacağı iş değil, olsa olsa çakalların ya da başka mahlukatın işi olsa gerektir."

Türkeş, açıklamasında, "15 Temmuz darbe girişiminde sessiz çoğunlukların darbeye karşı bedenlerini siper ettikleri yerde, bir yerde saklanıp sonuca göre şekil almak üzere sabahı bekleyenlerden ülkücü olmaz." ifadelerini kullandı.

"SALYALI AĞIZLARIYLA BAĞIRMALARI..."

Türkeş, Türkiye ve Türk dünyasıyla ilgili meselelere ilgisiz, onları önceliği yapmayanların gereksiz gürültülerinin beyhude olduğunu bildirerek, "Kırım'ın işgaline sessiz, Tayland'daki Uygur Türklerine ilgisiz, Kerkük Türklerinin paçavraya karşı (bayrak) kavgasında hareketsiz duranların, koruma ve güvenlik sağlama iddia ettikleri firmalar nezdinde karizmalarının çizildiğini düşünüp, salyalı ağızlarıyla bağırmaları yakışıksız davranıştan öteye bir şey değildir" görüşünü paylaştı.

"ZAVALLILIKLARININ AYRI BİR GÖSTERGESİDİR"

"Kendilerine yapılan bir ağabey uyarısından ders almak yerine havlamak bir Bozkurt'un yapacağı iş değildir." ifadesini kullanan Türkeş, şu açıklamalarda bulundu:

"Liderim dedikleri şahsiyete eleştiriler yapıldığında aynı duyarlılığı göstermeyenlerin kendi nefisleri söz konusu olduğunda kurumları bu kadar hoyratça kullanmaları kabul edilemez. Merhum Türkeş'e bağlı olduğunu iddia edenlerin Türkeş'in fikirleri, dünya görüşü ve ideolojisi doğrultusunda kendi oğlunu bile yetiştiremediğini söylemeleri ve bu beyanlarıyla kendilerinin sıfırlandığını idrak etmemeleri de zavallılıklarının ayrı bir göstergesidir."



İlgili Konular Türkeş Alparslan Türkeş MHP
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