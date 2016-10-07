ÖSYM'nin 'puan türü' değişiklikleri duyurusu

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), ÖSYM tarafından "2017-ÖSYS: Puan Türü Değişiklikleri" konusunda bugün yapılan duyuruya ilişkin, "Duyuruda belirtilen düzenleme, yüksekokuldan fakülteye dönüşen sadece perfüzyon ve antrenörlük eğitimi programlarına ilişkindir. Karar, YGS ile öğrenci alan diğer programları kesinlikle kapsamamaktadır. Bu iki program dışında başkaca programlar için bir değişiklik söz konusu değildir." açıklamasında bulunuldu.
YÖK'ten yapılan açıklamada, 2017-ÖSYS'de bazı programlarda puan türü değişikliğine gidildiğine ilişkin bugün yapılan duyurunun yanlış anlaşılması üzerine yeni bir açıklama yapılması gereği duyulduğu ifade edildi.
"Duyuruda belirtilen düzenlemenin yüksekokuldan fakülteye dönüşen sadece perfüzyon ve antrenörlük eğitimi programlarına ilişkin" olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Karar, YGS ile öğrenci alan diğer programları kesinlikle kapsamamaktadır. Bu iki program dışında başkaca programlar için bir değişiklik söz konusu değildir. Bu iki programdan perfüzyon programı, sadece bir üniversite bünyesinde yer almakta idi. Bu program yüksekokul bünyesinden fakülte bünyesine aktarıldığı için puan türü de zorunlu olarak LYS'ye dönüştürülmüştür. Yüksekokul bünyesinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan antrenörlük eğitimi programı da sadece bir üniversite bünyesinde yer almakta idi. Bu program da yüksekokul bünyesinden fakülte bünyesine aktarıldığı için puan türü de zorunlu olarak LYS'ye dönüştürülmüştür. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan antrenörlük eğitimi programları geçmişte olduğu gibi bu yıl da YGS ile öğrenci almaya devam edecektir."
YÖK'ün açıklamasında, ÖSYM tarafından duyurulan değişikliğin sadece iki üniversitenin iki programı ile sınırlı olduğu ve bu iki program dışında başkaca programlar için bir değişikliğin söz konusu olmadığı kaydedildi.
YÖK, "Duyuruda belirtilen düzenleme, yüksekokuldan fakülteye dönüşen sadece perfüzyon ve antrenörlük eğitimi programlarına ilişkindir." açıklamasında bulundu.
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