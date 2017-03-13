Dışişleri'nden AGİT'e rapor tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) gözlem heyetinin gözlem faaliyetleri ve ilk bulgular raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) ile seçim gözlemcilik faaliyetlerine yönelik uzun yıllardır iş birliğinin sürdüğü, bu kapsamda Türkiye'deki halk oylaması için de davette bulunulduğu ve Türk makamlarının gözlem misyonunun faaliyetleri için ülke genelinde her türlü iş birliğini gösterdiği belirtildi.
Türkiye'deki anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasının AGİT içinde örnek gösterilecek düzeyde yüzde 85'in üzerinde demokratik katılımla gerçekleştiği bildirilen açıklamada, gözlem misyonuna raporlarında maddi hatalardan ve yanlış yönlendirmeye yol açabilecek eksik bilgilere dayalı yorumlardan kaçınmaları yönünde daha önce de telkin ve tavsiyelerde bulunulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu bağlamda, halk oylaması sonrası ODIHR Heyetinin AKPM Gözlem Heyetiyle birlikte yayımladığı 'İlk Bulgu ve Sonuçlar Raporunda' ve basın toplantısında dile getirilen siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılanmıştır. Heyetin, Yüksek Seçim Kurulunun halihazırda TBMM'deki tüm partilerin temsilcilerini de içerdiğini gözardı ettiği görülmektedir. Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez.
Esasen halk oylamasının gerçekleştirilmesinden kısa süre önce AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü tarafından halk oylamasıyla ilgili siyasi içerikli beyanlarda bulunulması, bu heyetin Türkiye’ye ön yargılarla geldiğini, nesnellik ve tarafsızlık ilkelerini dikkate almadığını göstermiştir. Söz konusu ilk bulgular raporu da bu taraflı ve ön yargılı yaklaşımın bir yansımasıdır."
Türkiye'de bulunan uluslararası referandum gözlem heyeti bugün Ankara'da basın toplantısı düzenlemiş ve anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
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Dışişleri Bakanlığı, halk oylamasına ilişkin, AGİT ve AKPM'nin raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.
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