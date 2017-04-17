19:56, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Kırımoğlu’ndan Türkiye’ye tebrik

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, anayasa değişikliği halk oylamasının Türk halkının demokrasiye olan inancını gösterdiğini belirtti.

Kırımoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupla, anayasa değişikliği halk oylamasından "evet" çıkmasını nedeniyle tebriklerini iletti.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDERİM"

Mektupta, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının yüzde 85 gibi bir katılımla başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatan Kırımoğlu, böylelikle Türk halkının demokrasiye olan inancını, vatan sevgisini ve sahiplenme duygusunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Kırımoğlu mektubunda, "Demokrasinin gereği, çoğunluğun tercihi ile Türkiye Cumhuriyeti anayasa değişikliğinin hayırlara vesile olmasını temenni eder, Kırım Tatarları adına, sizi ve nezdinizde tüm Türk halkını tebrik ederim.” ifadelerine yer verdi.