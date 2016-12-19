20:12, 17 Nisan 2017 Pazartesi

CHP YSK'ya eş zamanlı olarak itiraz edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandum ile ilgili soruları cevapladı . "CHP ne istiyor? Referandumun yenilenmesini mi istiyor?" sorusu üzerine Tezcan, YSK'nin mühürsüz oy pusulalarının kaç tanesinin mühürsüz olduğunu tespit etmesinin mümkün olmadığını söyledi. 165 bin sandığın tamamının bu tip oy pusulalarıyla malul durumda olduğunu savunarak "Meşruiyet tartışmasını sona erdirecek ve milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır, seçimin YSK tarafından iptal edilmesidir. Asıl olan, bu seçimin iptal edilmesidir." dedi.

Tezcan, "İtirazlarınızı nasıl yapacaksınız?" sorusuna, "Hem ilçelerdeki seçim kurullarına hem de YSK'ya eş zamanlı olarak itirazlarımızı yapacağız. Oradan alınacak sonuca göre de anayasa yargısı ve AİHM de dahil olmak üzere her noktaya gideceğiz." yanıtını verdi.

Tezcan, "AGİT'le bir temasınız olacak mı?" sorusunu yanıtlarken "AGİT kendi işini yapsın, biz kendi mecramızda yürüyoruz." dedi.