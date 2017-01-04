Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:57, 17 Nisan 2017 Pazartesi
Kafkaslar
20:26, 17 Nisan 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Özbekistan-Tacikistan sınırında gerilim
Özbekistan-Tacikistan sınırında gerilim
Foto: Arşiv

İki ülke sınırında çıkan olayda bir Tacikistan vatandaşı öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan ile Tacikistan sınırında yaşanan gerginlikte bir Tacikistan vatandaşı yaşamını yitirdi. Özbek askerler ile Tacikistan vatandaşları arasında çıkan olaylarda taraflar birbirlerini suçladı.

Özbekistan Sınır Koruma Devlet Komitesi'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu ülkenin güneyindeki Sarıasya ilçesi yakınlarında Tacikistan vatandaşlarına ait çok sayıda büyükbaş hayvanın devlet sınırlarını ihlal ederek Özbekistan'a geçtiği bildirildi.

Açıklamada, Özbek sınır koruma görevlilerinin, büyük baş hayvanları Tacikistan tarafına yollamaya çalıştığı sırada, ülke sınırlarını izinsiz geçen 3 Tacikistan vatandaşıyla gerginlik yaşandığı belirtildi.

Uyarılara rağmen görevlilere bıçak ile mukavemet gösteren Tacikistanlı Asliddin Şaimov'un hayatını kaybettiğinin ifade edildiği açıklamada, diğer iki Tacikistanlının kendi ülkelerine kaçtığı kaydedildi. 

Öte yandan, Tacikistan Sınır Koruma Birliği'nden yapılan açıklamada ise olayın Tacikistan sınırları içerisinde geliştiği belirtilerek, "Özbek askerleri Tacikistan topraklarında silahla adam öldürmekle" suçladı.

Bin 300 kilometreden fazla ortak sınırın bulunduğu iki ülke arasındaki bazı noktalarda henüz sınır tespit ve belirleme çalışmaları tamamlanamamış durumda. 



İlgili Konular Özbekistan tacikistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kafkaslar Haberleri
Libya'da ateşkes ihlali
Libya'da ateşkes ihlali

Emekli General Hafter'e bağlı güçler, ülkenin güney bölgelerinde geçerli olan ateşkesi ihlal etti
Özbekistan-Tacikistan sınırında gerilim
Özbekistan-Tacikistan sınırında gerilim

İki ülke sınırında çıkan olayda bir Tacikistan vatandaşı öldü
İsrail'in Filistinlilere yönelik 'sosyal medya gözaltıları'
İsrail'in Filistinlilere yönelik 'sosyal medya gözaltıları'

İsrail 2015 sonundan bu yana yaklaşık 400 Filistinliyi sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı gözaltına aldı
Rejim kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor
Rejim kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor

Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden tahliye edilenleri taşıyan 5. kafile, yola çıktı
Tunus-Libya sınırında kaçakçılarla çatışma
Tunus-Libya sınırında kaçakçılarla çatışma

Libya sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile kaçakçı grubu arasında çıkan çatışmada bir asker ve bir kaçakçı yaralandı
Portekiz'de uçak kazası 5 ölü
Portekiz'de uçak kazası: 5 ölü

Marsilya'ya giden küçük bir uçağın süpermarket yakınına düşmesi sonucu 5 kişi ölü
Gannuşi'den Türkiye'ye tebrik
Gannuşi'den Türkiye'ye tebrik

Nahda Hareketi lideri Gannuşi, "Demokrasisini kanıtlayan bu başarısından dolayı Türk halkını tebrik ediyoruz" dedi
ABD'li yetkililerden 3 aylık bebeğe terör sorgusu
ABD'li yetkililerden 3 aylık bebeğe terör sorgusu

ABD'nin Londra Büyükelçiliği, büyükbabasının vize formunda yaptığı yanlış nedeniyle 3 aylık bebeği mülakata çağırdı
Abbas'tan 'Filistinli mahkumları kurtarın' çağrısı
Abbas'tan 'Filistinli mahkumları kurtarın' çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, uluslararası topluma 'Filistinli mahkumları kurtarın' çağrısında bulundu
Vietnam'da toprak protestosunda köylüler polisleri rehin aldı
Vietnam'da toprak protestosunda köylüler polisleri rehin aldı

Vietnam'da başkent Hanoi'de devletin altyapı inşaatı için topraklarına el koymasını protesto eden bir grup köylü, kendilerine müdahale eden polisleri rehin aldı.
Filipinler'de sel 10 ölü
Filipinler'de sel: 10 ölü

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.
Keşmir'de öğrencilerle hükümet güçleri çatıştı
Keşmir'de öğrencilerle hükümet güçleri çatıştı

Keşmir'de öğrencilerle hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı
Kazakistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3 büyüdü
Kazakistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3 büyüdü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, “İlk çeyreğin sonuçlarına göre ekonomi yüzde 3 büyüdü. Bu uyguladığımız projelerin sonucudur. Bu bağlamda çalışmalar devam ettirilmeli. Yıl sonuna kadar göstergeleri artırarak iyi seviyeyi korumak gerek” dedi
Almanya'dan referandum değerlendirmesi
Almanya'dan referandum değerlendirmesi

Almanya Başbakanı Merkel, "Oylamanın az bir farkla sonuçlanması, Türk toplumunun derin şekilde bölündüğünü göstermektedir. Bu da Türk devlet yönetimine ve kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sorumluluk getirmektedir"
Kongo'da bir örgüt silah bıraktı
Kongo'da bir örgüt silah bıraktı

Kongo İçişleri Bakanı Shadary, "Kamuina Nsapu silahlı grubunun liderinin ailesi, grubun hükümete karşı açtığı savaşı sonlandırdığını duyurdu" dedi
Yemen'de El-Kaide operasyonu
Yemen'de El-Kaide operasyonu

ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava aracı, Ebyen'de El-Kaide hedeflerine saldırı düzenledi

Haberler

Tacikistan'da çığ düştü: 3 ölü
Tacikistan'da çığ düştü 3 ölü

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Tacikistan'da
Başbakan Yardımcısı Türkeş Tacikistan'da

Özbekistan-Tacikistan arasında 25 yıl sonra uçak seferi
Özbekistan-Tacikistan arasında 25 yıl sonra uçak seferi

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman Katar'da
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman Katar'da

Tacikistan'da çığ: 7 ölü
Tacikistan'da çığ 7 ölü

Tacikistan'da kabine değişikliği
Tacikistan'da kabine değişikliği

Tacikistan Rus füzeleriyle dolacak
Tacikistan Rus füzeleriyle dolacak

Tacikistan 2020 yılında 12 yıllık eğitime geçecek
Tacikistan 2020 yılında 12 yıllık eğitime geçecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 