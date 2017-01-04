Özbekistan-Tacikistan sınırında gerilim

Özbekistan ile Tacikistan sınırında yaşanan gerginlikte bir Tacikistan vatandaşı yaşamını yitirdi. Özbek askerler ile Tacikistan vatandaşları arasında çıkan olaylarda taraflar birbirlerini suçladı.
Özbekistan Sınır Koruma Devlet Komitesi'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu ülkenin güneyindeki Sarıasya ilçesi yakınlarında Tacikistan vatandaşlarına ait çok sayıda büyükbaş hayvanın devlet sınırlarını ihlal ederek Özbekistan'a geçtiği bildirildi.
Açıklamada, Özbek sınır koruma görevlilerinin, büyük baş hayvanları Tacikistan tarafına yollamaya çalıştığı sırada, ülke sınırlarını izinsiz geçen 3 Tacikistan vatandaşıyla gerginlik yaşandığı belirtildi.
Uyarılara rağmen görevlilere bıçak ile mukavemet gösteren Tacikistanlı Asliddin Şaimov'un hayatını kaybettiğinin ifade edildiği açıklamada, diğer iki Tacikistanlının kendi ülkelerine kaçtığı kaydedildi.
Öte yandan, Tacikistan Sınır Koruma Birliği'nden yapılan açıklamada ise olayın Tacikistan sınırları içerisinde geliştiği belirtilerek, "Özbek askerleri Tacikistan topraklarında silahla adam öldürmekle" suçladı.
Bin 300 kilometreden fazla ortak sınırın bulunduğu iki ülke arasındaki bazı noktalarda henüz sınır tespit ve belirleme çalışmaları tamamlanamamış durumda.
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