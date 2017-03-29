Libya'da ateşkes ihlali

Libya'da emekli General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin güney bölgelerinde geçerli olan ve dün başlayan 3 günlük ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Mısrata Tugaylarına bağlı 2'inci Birliği Enformasyon Merkezi Müdürü Muhammed Akliyyun, yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin, Sebha kentinin kuzeydoğusunda yer alan Tamanhint Askeri Üssünü hovitzer topla saldırı düzenlediğini ifade ederek, söz konusu saldırının, Tamanhint Havalimanına ait bazı kısımlarda hasara yol açtığını belirtti.
Saldırıda atılan bazı topların, askeri üs yakınlarındaki yerleşim alanlarına da isabet ettiğini kaydeden Akliyyun, askeri hava üssü çevresinde durumun normale döndüğünü aktardı.
UMH ile General Hafter'e bağlı güçler arasında ülkenin güney bölgelerinde 3 gün süreyle ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.
Libya'da 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışma sonucu biri Tobruk'ta, Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.
Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'na göre UMH kuruldu. Ancak anlaşma tam olarak hayata geçirilemedi ve diğer yönetimler de varlıklarını sürdürdü.
Libya siyasetinde UMH Başkanlık Konseyi, Tobruk'a bağlı Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre arasında meşruiyet krizi devam ediyor.
Emekli General Hafter'e bağlı güçler, ülkenin güney bölgelerinde geçerli olan ateşkesi ihlal etti
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