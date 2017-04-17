Filistin Esirler Günü yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Batı Şeria'da Filistin Esirler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Ramallah'ta Ortodoks Kulübü önünden başlayan yürüyüş Es-Saa kavşağına oradan da kentin caddelerine doğru devam etti.
Yürüyüşe katılan binlerce kişi, Filistin bayrakları ile Filistinli tutukluların resimlerini taşıdı.
Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki yaptığı açıklamada, Filistin Esirler Günü'nün ulusal bir gün olduğunu ancak bu yıl binden fazla tutuklunun açlık grevine başlamasıyla eş zamanlı olarak farklı bir boyut kazandığını kaydetti.
Bu etkinliklerin açlık grevleri sürdükçe artarak devam edeceğini belirten Karaki, "Filistinliler, bugünle uluslararası camiaya, İsrail'in hapishanelerde tutuklulara karşı izlediği baskı politikasına karşı ahlaki ve hukuki sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği yönünde mesaj veriyor." dedi.
Filistin Kızılayı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Beytullahim'de Filistin Esirler Günü etkinliklerinin düzenlendiği kentin kuzeyindeki kontrol noktasında yaşanan çatışmalarda İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Olaylarda 2 Filistinli plastik mermiyle yaralanırken bazıları göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesi yakınlarında çıkan çatışmalarda ise yaralanan bir Filistinli daha sonra İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
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Batı Şeria'da Filistin Esirler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce Filistinli katıldı
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