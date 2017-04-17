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Filistin Esirler Günü yürüyüşüne binlerce kişi katıldı
Filistin Esirler Günü yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Batı Şeria'da Filistin Esirler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce Filistinli katıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Şeria'da Filistin Esirler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Ramallah'ta Ortodoks Kulübü önünden başlayan yürüyüş Es-Saa kavşağına oradan da kentin caddelerine doğru devam etti.

Yürüyüşe katılan binlerce kişi, Filistin bayrakları ile Filistinli tutukluların resimlerini taşıdı.

FİLİSTİNLİLER'DEN ULUSLARARASI CAMİAYA İSRAİL MESAJI

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki yaptığı açıklamada, Filistin Esirler Günü'nün ulusal bir gün olduğunu ancak bu yıl binden fazla tutuklunun açlık grevine başlamasıyla eş zamanlı olarak farklı bir boyut kazandığını kaydetti.

Bu etkinliklerin açlık grevleri sürdükçe artarak devam edeceğini belirten Karaki, "Filistinliler, bugünle uluslararası camiaya, İsrail'in hapishanelerde tutuklulara karşı izlediği baskı politikasına karşı ahlaki ve hukuki sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği yönünde mesaj veriyor." dedi.

FİLİSTİN ESİRLER GÜNÜ ETKİNLİĞİNE MÜDAHALE

Filistin Kızılayı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Beytullahim'de Filistin Esirler Günü etkinliklerinin düzenlendiği kentin kuzeyindeki kontrol noktasında yaşanan çatışmalarda İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Olaylarda 2 Filistinli plastik mermiyle yaralanırken bazıları göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesi yakınlarında çıkan çatışmalarda ise yaralanan bir Filistinli daha sonra İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.



İlgili Konular filistin İsrail Filistin Esirler Günü yürüyüşü
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