23:02, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Bakanlar Kurulu toplandı





Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 22.30'da başladı.

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