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Pentagon'dan ABD’nin nükleer silah durumunu inceleme
Pentagon'dan ABD’nin nükleer silah durumunu inceleme
Foto: Arşiv

ABD Savunma Bakanı Mattis, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Bob Work ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva’yı, "nükleer durum incelemesini" bugün başlatması için görevlendirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın 27 Ocak tarihli Başkanlık Genelgesi kapsamında, ABD’nin nükleer silah durumunu inceleme sürecini başlattığını duyurdu.

Pentagon sözcüsü Dana W. White, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın 27 Ocak’ta yayınladığı Ulusal Güvenlik Başkanlık Genelgesini hatırlatarak, Savunma Bakanı Jim Mattis’in, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Bob Work ve Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva’yı, "nükleer durum incelemesini" bugün başlatması için görevlendirdiğini ifade etti.

White açıklamasında, nihai bir nükleer durum inceleme raporunun, yıl sonuna kadar Beyaz Saray’a sunulmuş olacağını kaydetti.

Trump, Başkanlık Genelgesi’nde Savunma Bakanına, ABD’nin caydırıcı nükleer gücünün güvenli ve etkili olup olmadığı ve 21 yüzyıl tehditlerine karşı caydırmaya, müttefiklere güvence vermeye uygun durumda bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere nükleer durum incelemesi yapması talimatı vermişti.

Son dönemlerde ABD yetkililerinin Rusya’nın nükleer başlıklı silahlarını aktifleştirdiğine yönelik açıklamaların ve Kuzey Kore’nin nükleer programına hız vermekler birlikte balistik füze denemesi yapmasının sürecin hızlandırılmasında etkili olduğu belirtiliyor.



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