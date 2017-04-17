Trump'tan Erdoğan'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak halk oylamasında elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan YardımcısıNuman Kurtulmuş, OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararının alındığını açıkladı
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak halk oylamasında elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı
MGK bildirisinde, "Olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" ifadesine yer verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar beklettiler. Otururuz konuşuruz, bir güven oylaması da onun için yaparız" dedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Hem ilçelerdeki seçim kurullarına hem de YSK'ya eş zamanlı olarak itirazlarımızı yapacağız" dedi
Hatay'da MİT'e ait tırı durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, İstanbul'da yakalandı
Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, anayasa değişikliği halk oylamasının Türk halkının demokrasiye olan inancını gösterdiğini belirtti
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre, yurt dışından 831 bin 208 seçmenin 'Evet' oyu kullandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, halk oylamasına ilişkin, AGİT ve AKPM'nin raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in kurduğu ve gelişmesine özen gösterdiği bir kurum olan Ülkü Ocaklarının bugün içine düştüğü durum üzüntü vericidir" dedi
Başbakan Yıldırım, milletvekillerine ve AK Parti teşkilatı mensuplarına mektup göndererek, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin kampanya sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi Sotnikov, "Halk oylaması sonuçları Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 kişi hakkında açtığı yedinci davada ara kararını açıklayan mahkeme, 37 sanığın tahliyesine karar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek." dedi.
Camilerden sadaka kutusu, cep telefonu ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı