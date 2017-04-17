23:14, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Trump'tan Erdoğan'a tebrik telefonu





ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak halk oylamasında elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak halk oylamasında elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

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