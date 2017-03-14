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Bakanlar Kurulu sonrasÄ± OHAL aÃ§Ä±klamasÄ±
Bakanlar Kurulu sonrasÄ± OHAL aÃ§Ä±klamasÄ±

Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Numan KurtulmuÅŸ, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde 20.35'te baÅŸlayan MGK, sona erdi. 50 dakika sÃ¼ren toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸti. ToplantÄ± sonrasÄ± OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde toplananÂ Bakanlar KuruluÂ sÃ¼rerken gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.

Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nda, MGK'nÄ±n OHAL tavsiyesi kararÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KurtulmuÅŸ, "19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazÄ±sÄ± kaleme alÄ±ndÄ±." dedi.



Ä°lgili Konular OHAL MGK
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