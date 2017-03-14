Bakanlar Kurulu sonrasÄ± OHAL aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde 20.35'te baÅŸlayan MGK, sona erdi. 50 dakika sÃ¼ren toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸti. ToplantÄ± sonrasÄ± OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde toplananÂ Bakanlar KuruluÂ sÃ¼rerken gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.
Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nda, MGK'nÄ±n OHAL tavsiyesi kararÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KurtulmuÅŸ, "19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazÄ±sÄ± kaleme alÄ±ndÄ±." dedi.
Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Numan KurtulmuÅŸ, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak halk oylamasÄ±nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ± dolayÄ±sÄ±yla tebrik etti
Bakanlar Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde toplandÄ±
MGK bildirisinde, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesine yer verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "54 sene Avrupa BirliÄŸi kapÄ±sÄ±nda bizi bunlar beklettiler. Otururuz konuÅŸuruz, bir gÃ¼ven oylamasÄ± da onun iÃ§in yaparÄ±z" dedi
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin, "Hem ilÃ§elerdeki seÃ§im kurullarÄ±na hem de YSK'ya eÅŸ zamanlÄ± olarak itirazlarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Hatay'da MÄ°T'e ait tÄ±rÄ± durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MÄ°T gÃ¶revlilerini tehdit ettiÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan eski savcÄ± YaÅŸar KavalcÄ±oÄŸlu, Ä°stanbul'da yakalandÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nÄ±n TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n demokrasiye olan inancÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirtti
TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± YeneroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 831 bin 208 seÃ§menin 'Evet' oyu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, AGÄ°T ve AKPM'nin raporuna yÃ¶nelik, "Halk oylamasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± standartlarÄ±n gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ± gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, "Merhum BaÅŸbuÄŸ Alparslan TÃ¼rkeÅŸ'in kurduÄŸu ve geliÅŸmesine Ã¶zen gÃ¶sterdiÄŸi bir kurum olan ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ±nÄ±n bugÃ¼n iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durum Ã¼zÃ¼ntÃ¼ vericidir" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, milletvekillerine ve AK Parti teÅŸkilatÄ± mensuplarÄ±na mektup gÃ¶ndererek, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kampanya sÃ¼recindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla teÅŸekkÃ¼r etti
Rusya Bilimler Akademisi Åžarkiyat EnstitÃ¼sÃ¼ AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi Sotnikov, "Halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinin gÃ¼Ã§lenmesine katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, 2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 102'si asker eÅŸi 105 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yedinci davada ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, 37 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KasÄ±m 2019'u unutmayÄ±n. DÃ¼n akÅŸam bir iÅŸaret fiÅŸeÄŸi atÄ±ldÄ± Mart 2019'a ve KasÄ±m 2019'a. Zaferler bizi sarhoÅŸ etmeyecek." dedi.
Camilerden sadaka kutusu, cep telefonu ve bilgisayar Ã§aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±