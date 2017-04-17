Ä°plikten kumaÅŸa zarafetin adÄ±: Kutnu

Gaziantep'teÂ son yÄ±llarda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len tanÄ±tÄ±m faaliyetleriyle kullanÄ±m alanÄ± geniÅŸletilen,Â zarafetin ve estetiÄŸin simgesi kutnu kumaÅŸÄ±, tÃ¼keticiye varÄ±ncaya kadar zorlu yedi aÅŸamadan geÃ§irilerek dokunuyor.
Kentte 16. yÃ¼zyÄ±ldan bu yana dokunan, bir dÃ¶nem OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ±nÄ±n kaftanlarÄ±nÄ±n da dikildiÄŸi kutnu kumaÅŸÄ±, sayÄ±larÄ± yÄ±llar geÃ§tikÃ§e azalan ustalarca kurulan atÃ¶lyelerde son ÅŸeklini alÄ±yor.
Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve Sanayi OdasÄ±nÄ±n giriÅŸimleriyle kullanÄ±m alanÄ± artÄ±rÄ±lÄ±nca perde, gÃ¶mlek, dÃ¶piyes, seccade, namaz Ã¶rtÃ¼sÃ¼, kaftan, gece kÄ±yafeti hatta gelinlik olarak da kullanÄ±lan kumaÅŸ, ustalarÄ±nÄ±n elinde uzun ve zahmetli iÅŸlemler gÃ¶rÃ¼yor.
Kutnu kumaÅŸÄ±, tÃ¼keticiye varÄ±ncaya kadar zorlu yedi aÅŸamadan geÃ§irilerek dokunuyor.
Kentte kutnu kumaÅŸÄ±nÄ±n son ustalarÄ±ndan olan 39 yaÅŸÄ±ndaki Orhan TozluoÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ipeÄŸin kendilerine bobin halinde Bursa'dan geldiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡Ã¶zgÃ¼ye alÄ±nan ipeÄŸin "devere" adÄ± verilen dolaplarda tel adetlerine gÃ¶re sÃ¶kÃ¼lerek Ã§ile haline getirildiÄŸini dile getiren TozluoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:
"ArdÄ±ndan boyaya gidiyor. Sonra haÅŸÄ±llama, yani mezek aÅŸamasÄ±na geÃ§er. Ä°pek iplikler, kayÄ±sÄ± aÄŸacÄ±nÄ±n reÃ§inesi eritilerek bununla Ä±slanÄ±r. Sonra bir mÃ¼ddet demlendirilir, bekletilir. Bozuk, kÄ±rÄ±k teller tek tek aÃ§Ä±larak ayÄ±klanÄ±r. Bunun ustasÄ± var. MezekÃ§i deriz. Mezek, ipeÄŸi saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak ve mukavemet kazandÄ±rmak iÃ§in yapÄ±lÄ±r. MezekÃ§iden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kavuklanÄ±r. Kavuk olduktan sonra makaralara sararÄ±z. Taharlama, yani taraklamaya hazÄ±r hale getiririz. Sonra tezgaha girme iÅŸlemi tamamlanÄ±r. Taharlama iki kiÅŸiyle yapÄ±lÄ±r. Bir kiÅŸi tezgahÄ±n bir tarafÄ±nda, biri Ã¶bÃ¼r tarafÄ±nda durur. Biri ipeÄŸi verir, Ã¶bÃ¼rÃ¼ alÄ±r. Bu iÅŸlem, kumaÅŸÄ±n desesine, tel adedine gÃ¶re yapÄ±lÄ±r. Genelde bunu usta ve Ã§Ä±rak yapar ama gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§Ä±raÄŸÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iki usta yapÄ±yoruz maalesef. Ã‡Ä±raklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da biz yapÄ±yoruz."
ArdÄ±ndan tarak iÅŸlemine geÃ§ildiÄŸini aktaran TozluoÄŸlu, "Tarak sisteminde kumaÅŸÄ±n sÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve geniÅŸliÄŸi ayarlanÄ±r. Dokumadaysa Ã§Ã¶zgÃ¼sÃ¼ yatay olarak gelir, ipektir. AtkÄ±sÄ± da pamuk ipliÄŸidir. Bunun ikisinin birleÅŸimine kutnu kumaÅŸÄ± diyoruz. Dokunduktan sonra kutnu kumaÅŸÄ±mÄ±z hazÄ±rdÄ±r. Sonra Ã¼tÃ¼ iÅŸlemine geÃ§er. Cendere dediÄŸimiz sistem ya da Ã¼tÃ¼ apre yapÄ±lÄ±r. KumaÅŸa parlaklÄ±k verir. Ondan sonra mengene iÅŸlemimiz var. KumaÅŸ, iki presin arasÄ±na konup sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, baskÄ±sÄ±nÄ± alÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Geleneksel kutnu dokumacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteklenmesi gerektiÄŸini ifade eden TozluoÄŸlu, bir saatte 2-3 metre kumaÅŸ dokuyabildiklerini ve bu Ã¼rÃ¼nÃ¼n 20 liraya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ustalardan 60 yaÅŸÄ±ndaki Abdulkadir Mekki de SelÃ§uklulardan bu yana kutnu kumaÅŸÄ± dokunduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Anadolu SelÃ§uklularÄ± Konya'da, Suriye SelÃ§uklularÄ± Åžam'da, Halep'te dokurmuÅŸ. Saraylarda, Ã¼st kesimlerin kullandÄ±ÄŸÄ± atlas tÃ¼rÃ¼ kumaÅŸlardÄ±r kutnu. Meydaniye grubunu ise halk kullanÄ±rmÄ±ÅŸ. Kutnu bir ilim. Motifler ok baÅŸÄ±dÄ±r, mekiktir, baÅŸaktÄ±r, arpadÄ±r. Her kumaÅŸÄ±n ismi, bir hikayesi var. Kutnuyla Ã¶zdeÅŸleÅŸen kumaÅŸ boncuklu, yani mecidiye aslÄ±nda daire anlamÄ±ndadÄ±r. Mecidiye, OsmanlÄ±larda para birimiydi. Bu isim de kumaÅŸÄ±n ve desenin ne kadar deÄŸerli olduÄŸunu anlatÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Mekki, daha Ã¶nce el tezgahlarÄ±nda dokunan kumaÅŸÄ± ÅŸimdi kara tezgahta dokuduklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
Gaziantep'te kullanÄ±m alanÄ± geniÅŸletilerek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan, bir dÃ¶nem padiÅŸah kaftanÄ± da dikilen kutnu kumaÅŸÄ±, tÃ¼keticiye ulaÅŸÄ±ncaya kadar yedi aÅŸamadan geÃ§iriliyor
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