GÃ¼ncelleme: 02:24, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Musul'da yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona yaklaÅŸtÄ±





Irak'Ä±n Musul kentini DEAÅž'tan kurtarma operasyonlarÄ± nedeniyle yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 500 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 ay Ã¶nceÂ Musul'un kurtarÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 493 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. DEAÅž kontrolÃ¼ndeki batÄ± Musul'da halen 500 bin sivilin bulunduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu kiÅŸilerin 400 binin merkezdeki eski yerleÅŸim bÃ¶lgesinde bulunduÄŸu vurgulandÄ±. AÃ§Ä±klamada, en kÃ¶tÃ¼ senaryoda toplamda bir milyon kiÅŸinin operasyonlar nedeniyle yerlerinden olabileceÄŸi belirtilerek, bu sayÄ±nÄ±n BM'nin insani yardÄ±m limitlerini zorlayacaÄŸÄ±, savaÅŸÄ±n daha da uzamasÄ±nÄ±n siviller Ã¼zerindeki riski artÄ±racaÄŸÄ±na iÅŸaret edildi. Åžehrin eski yerleÅŸim biriminde henÃ¼z operasyonlarÄ±n baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±, burada Ã§ok ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanabileceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, tÃ¼m taraflara uluslararasÄ± hukuka riayet etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

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