Musul'da yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona yaklaÅŸtÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 ay Ã¶nceÂ Musul'un kurtarÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 493 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
DEAÅž kontrolÃ¼ndeki batÄ± Musul'da halen 500 bin sivilin bulunduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu kiÅŸilerin 400 binin merkezdeki eski yerleÅŸim bÃ¶lgesinde bulunduÄŸu vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, en kÃ¶tÃ¼ senaryoda toplamda bir milyon kiÅŸinin operasyonlar nedeniyle yerlerinden olabileceÄŸi belirtilerek, bu sayÄ±nÄ±n BM'nin insani yardÄ±m limitlerini zorlayacaÄŸÄ±, savaÅŸÄ±n daha da uzamasÄ±nÄ±n siviller Ã¼zerindeki riski artÄ±racaÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.
Åžehrin eski yerleÅŸim biriminde henÃ¼z operasyonlarÄ±n baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±, burada Ã§ok ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanabileceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, tÃ¼m taraflara uluslararasÄ± hukuka riayet etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Irak'Ä±n Musul kentini DEAÅž'tan kurtarma operasyonlarÄ± nedeniyle yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 500 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, ABD'nin bÃ¶lgede gerilimi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak termonÃ¼kleer savaÅŸÄ±n her an Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yledi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Bob Work ve Genelkurmay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Paul Selvaâ€™yÄ±, "nÃ¼kleer durum incelemesini" bugÃ¼n baÅŸlatmasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirdi
BatÄ± Åžeria'da Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe binlerce Filistinli katÄ±ldÄ±
Emekli General Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Ã¼lkenin gÃ¼ney bÃ¶lgelerinde geÃ§erli olan ateÅŸkesi ihlal etti
Ä°ki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§Ä±kan olayda bir Tacikistan vatandaÅŸÄ± Ã¶ldÃ¼
Ä°srail 2015 sonundan bu yana yaklaÅŸÄ±k 400 Filistinliyi sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Suriye'nin Humus ilinde rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden tahliye edilenleri taÅŸÄ±yan 5. kafile, yola Ã§Ä±ktÄ±
Libya sÄ±nÄ±rÄ±nda devriye gÃ¶revi yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile kaÃ§akÃ§Ä± grubu arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ve bir kaÃ§akÃ§Ä± yaralandÄ±
Marsilya'ya giden kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n sÃ¼permarket yakÄ±nÄ±na dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 kiÅŸi Ã¶lÃ¼
Nahda Hareketi lideri GannuÅŸi, "Demokrasisini kanÄ±tlayan bu baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rk halkÄ±nÄ± tebrik ediyoruz" dedi
ABD'nin Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±nÄ±n vize formunda yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ nedeniyle 3 aylÄ±k bebeÄŸi mÃ¼lakata Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, uluslararasÄ± topluma 'Filistinli mahkumlarÄ± kurtarÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Vietnam'da baÅŸkent Hanoi'de devletin altyapÄ± inÅŸaatÄ± iÃ§in topraklarÄ±na el koymasÄ±nÄ± protesto eden bir grup kÃ¶ylÃ¼, kendilerine mÃ¼dahale eden polisleri rehin aldÄ±.
Filipinler'de ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sellerde 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KeÅŸmir'de Ã¶ÄŸrencilerle hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±