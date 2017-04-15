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01:48, 18 Nisan 2017 Salı
Asya
Güncelleme: 01:20, 18 Nisan 2017 Salı

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Kuzey Kore'den ABD'ye savaş tehdidi
Kuzey Kore'den ABD'ye savaş tehdidi

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim, ABD'nin bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak termonükleer savaşın her an çıkabileceğini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, BM'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin nükleer denemeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nde gelecek hafta gerçekleştirilecek Kuzey Kore konulu toplantıya ilişkin açıklamalar yaptı.

ABD'nin Kore yarımadasında gerginliği artırdığını savunan Kim, "ABD, bölgede tehlikeli bir durum yaratıyor. Termonükleer savaş her an çıkabilir." dedi.

"KUZEY KORE, ABD'YE HER TÜRLÜ SAVAŞTA KARŞILIK VERMEYE HAZIR"

ABD'ye her türlü karşılık verebileceklerini de savunan Kim, "Kuzey Kore, ABD'nin arzu ettiği her türde savaşa karşılık vermeye hazır." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında önceki gün Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etmiş ve burada yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

"EN SERT ŞEKİLDE CEVAP VERİLECEK"

Kim In Ryong, ABD'nin bölgeye askeri güç ve silah göndermeye devam ettiğini de belirterek, bunların kendilerini korkutamayacağını, provakasyonlara en sert biçimde cevap vereceklerini söyledi.

Askeri tehditlere karşı silahlanmayı sürdüreceklerini ifade eden Kim, nükleer testlere devam edileceğine ilişkin Başkent Pyongyang'dan açıklama yapıldığını, yeri ve zamanı uygun olunca bunun gerçekleşeceğini kaydetti.

Kim, BM Güvenlik Konseyi'nde 28 Nisan'da Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin özel toplantı düzenlenme kararı alınmasını da eleştirdi.



İlgili Konular ABD Kuzey Kore
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