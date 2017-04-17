GÃ¼ncelleme: 03:26, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Ä°yileÅŸmeyi takip eden akÄ±llÄ± bandajlar yolda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'de bir Ã¼niversitede gÃ¶revli bilim adamlarÄ±, iyileÅŸme aÅŸamalarÄ±nÄ± takip edenÂ ve gerekli tedavi noktasÄ±nda bilgi akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayan akÄ±llÄ± bandajlar geliÅŸtiriyor.

BBC'nin haberinde, Swansea Ãœniversitesinden bilim adamlarÄ±nÄ±n, bir yaranÄ±n iyileÅŸmesini takip eden ve doktorlara hangi tedaviye ihtiyaÃ§ olduÄŸu konusunda bilgi aktaran akÄ±llÄ± bandajlarÄ± 12 ay iÃ§inde kullanÄ±ma hazÄ±r hale getirebileceÄŸi belirtildi.

Ã‡alÄ±ÅŸmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ã¼niversitedeki YaÅŸam Bilimi EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n BaÅŸkanÄ± Prof. Marc Clement, geliÅŸtirdikleriÂ akÄ±llÄ± bandajlarÄ±n yaralarÄ±n durumunu nano-teknoloji kullanarak belirleyebileceÄŸini kaydetti.

BandajlarÄ±n yaraya dair elde ettikleri bilgiyi 5G altyapÄ±sÄ± kullanan telefonlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla doktorlara aktaracaÄŸÄ±nÄ± anlatan Clement, doktorlarÄ±n bu sayede yaranÄ±n iyileÅŸme sÃ¼recini takip ederek uyguladÄ±klarÄ± tedaviyi ona gÃ¶re adapte edeceklerini vurguladÄ±.

Geleneksel tÄ±pta, doktorlarÄ±n hastalarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra bir veya 3 ay sÃ¼ren bir tedavi belirleyebildiÄŸini ifade eden Clement, bandajlar sayesinde doktorlarÄ±n tedaviyi hastanÄ±n yaÅŸam tarzÄ±, reaksiyon hÄ±zÄ± gibi faktÃ¶rlere gÃ¶re uyarlayabileceÄŸini dile getirdi.

Bilim adamlarÄ±, bandajlarÄ±n bir yÄ±l iÃ§inde denemeler iÃ§in kullanÄ±ma hazÄ±r hale gelebileceÄŸini bildirdi.

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