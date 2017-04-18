GÃ¼ncelleme: 01:18, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

FoÃ§a neyimiz olur?

Dr. Mehmet Ali Debre



FoÃ§a bir Ã§oÄŸumuz iÃ§in Ä°zmirâ€™in bir ilÃ§esidir. Ancak OsmanlÄ± dÃ¶nemi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda FoÃ§a adÄ±nda bir yerleÅŸim yeri daha vardÄ±r. Bugun Bosna Hersek topraklarÄ±nda kalan FoÃ§a ÅŸehri. Romanlara konu olan meÅŸhur Drina nehrinin kÄ±yÄ±sÄ±ndaki bu ÅŸehrin hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ tarihinde katledilen binlerce MÃ¼slÃ¼man vardÄ±r.



FoÃ§a ÅŸehri neredeyse Saraybosna ile aynÄ± tarihte fetholunmuÅŸtur. KayÄ±tlara gore ilk OsmanlÄ± ordularÄ± Kosova savaÅŸÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re sonra bÃ¶lgeye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 1430â€™larda ciddi akÄ±nlar baÅŸlar. Ancak FoÃ§aâ€™nÄ±n tamamen fethedilmesi 1460â€™larÄ± bulur.

Drina nehrini geÃ§en Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Ä°sa (Isakovic ) Bey FoÃ§aâ€™yÄ± da kontrol altÄ±na alÄ±rlar. Ä°lk ismini Hodca olduÄŸuna dair rivayetler olsa da OsmanlÄ± dÃ¶neminde FoÃ§a olarak isimlendirilmiÅŸtir. YaklaÅŸÄ±k 100 senelik zaman zarfÄ±nda ÅŸehir nufusunun Ã§oÄŸunluÄŸu Ä°slamlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r.



OsmanlÄ± kÄ±sa zamanda FoÃ§aâ€™ya yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±r ve Hersek SancaÄŸÄ±â€™nÄ±n merkezi haline getirir. Dubrovnikâ€™ten gelen ticari Ã¼rÃ¼nler FoÃ§a Ã¼zerinden iÃ§eri bÃ¶lgelere aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Drina nehrinin kÄ±yÄ±sÄ±nda olmasÄ± ÅŸehre avantaj saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ticaretâ€™in yoÄŸun olduÄŸu ÅŸehirde Yahudi nufus yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Evliya Ã‡elebiâ€™nin kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re FoÃ§aâ€™da Yahudiler de yaÅŸamaktadÄ±r. OsmanlÄ± yÃ¶netimindeki FoÃ§a 300 sene boyunca ticari ve ilmi merkez olarak kalÄ±r. Åžehirde birÃ§ok alim yetiÅŸir ve OsmanlÄ± topraklarÄ±nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde hizmet eder.



OsmanlÄ±â€™nÄ±n Berlin Kongresi sonrasÄ± bÃ¶lgeden Ã§ekilmesi ile FoÃ§aâ€™nÄ±n kaderi deÄŸiÅŸir. 1918â€™e gelendiÄŸinde ÅŸehirde 18 camii olduÄŸu kaydedilmektedir. 1.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±ndan sonra kurulan SÄ±rp ve HÄ±rvat KrallÄ±ÄŸÄ± topraklarÄ±nda kalan FoÃ§aâ€™da nufusun onemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlar oluÅŸturmuÅŸtur. Åžehirâ€™deki BoÅŸnak nufus 1939â€™da baÅŸlayan II.Dunya SavaÅŸÄ± esnasÄ±nda ise SÄ±rp Ã‡etniklerin saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±r. 1939-1945 arasÄ±nda 2000â€™den fazla MÃ¼slÃ¼manâ€™Ä±n bu saldÄ±rÄ±larda katledildiÄŸi kaydedilmiÅŸtir. Buradaki MÃ¼slÃ¼man nufusun Ã§oÄŸu ÅŸehirde yaÅŸarken Ortodoks SÄ±rp nufus kÃ¶ylerde yerleÅŸmiÅŸtir. MeÅŸhur SÄ±rp General Draza Mihajlovic liderliÄŸindeki Ã‡etniklerin silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ortodoks milislerin yaptÄ±ÄŸÄ± bu katliam tarihe geÃ§er.



Tito iktidarÄ± dÃ¶neminde FoÃ§a yeniden canlanÄ±r. Åžehrin nufusu artar ve Bosna Hersek ulemasÄ±ndan birÃ§ok isim FoÃ§aâ€™da gÃ¶rev yapar. 1992â€™deki SÄ±rp saldÄ±rÄ±larÄ±ndan Ã¶nce ÅŸehir nufusunun yÃ¼zde 50â€™den fazlasÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼man olduÄŸu kayda geÃ§miÅŸtir. 1990 senesinde Alija Izzetbegovic Ã¶nderliÄŸindeki SDA Partisi FoÃ§aâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir miting yapar. Bu mitingde FoÃ§aâ€™da yaÅŸanan katliamlarÄ±n bir daha yaÅŸanmayacaÄŸÄ± mesajÄ± verilir.



Ne yazÄ±k ki bu mitingden sadece 2 sene sonra FoÃ§a SÄ±rp Ã‡etniklerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalÄ±r. BoÅŸnaklar bu saldÄ±ralara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r ve tarih akÄ±lalmaz bir ÅŸekilde tekerrÃ¼r eder. FoÃ§a, SÄ±rp kuvvetlerinin ilk saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ± noktalardan biri olmuÅŸtur. KÄ±sa bir zamanda 5000â€™e yakÄ±n MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼r veya sÃ¼rgune maruz kalÄ±r. Drina nehrinde kÄ±yÄ±sÄ±nda yine bir katliam yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. Dayton anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nda FoÃ§aâ€™da neredeyse hiÃ§ MÃ¼slÃ¼man kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.



SÄ±rp milliyetÃ§ilerin kalesi olarak kullanÄ±lan FoÃ§a, uzun bir sÃ¼re savaÅŸ suÃ§lularÄ±nÄ±n saklandÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir olarak anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DaÄŸlÄ±k bir arazide olmasÄ± ve Ã§evre ile kÄ±sÄ±tlÄ± iletiÅŸimi sayesinde kaÃ§aklar iÃ§in ideal bir yerdir. SÄ±rplar o kadar ileri gider ki ÅŸehrin ismi SÄ±rbinje olarak deÄŸiÅŸtirilir. Sonraki yÄ±llarda bu karar iptal edilir.



BugÃ¼n itibariyle resmi kayÄ±tlarda nufusun yÃ¼zde 10â€™u MÃ¼slÃ¼man olarak gÃ¶zÃ¼kse de FoÃ§a ÅŸehrinde hemen hemen hiÃ§ MÃ¼slÃ¼man yaÅŸamamaktadÄ±r. AÃ§Ä±k olan 2 camii vardÄ±r. TÃ¼rkiyeâ€™nin desteÄŸiyle savaÅŸ zamanÄ± yÄ±kÄ±lan Alaca Camiinin yeniden inÅŸaasÄ± devam etmektedir. Geride kalan MÃ¼slÃ¼man nufus ise sadece varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettirme mÃ¼cadelesi vermektedir.







