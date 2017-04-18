Avustralya: Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Julie Bishop, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah programÄ±nÄ±n uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan durdurulmamasÄ± halinde Ã¼lkesi iÃ§in ciddi tehdit oluÅŸturduÄŸunu belirtti.
Bishop, Kuzey Kore'nin hafta sonu yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z fÃ¼ze denemesini ve bÃ¶lgede artan gerginliÄŸi AM Radyosu'na deÄŸerlendirdi.
Julie Bishop, ABD'nin strateji deÄŸiÅŸikliÄŸini desteklediklerini ve askeri harekat dahil tÃ¼m seÃ§eneklerin masada olduÄŸunu vurguladÄ±. Kuzey Kore'nin fÃ¼ze programÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesine izin verilmesi halinde Avustralya'yÄ± vurma potansiyeline sahip olabileceÄŸini ifade eden Bishop, "Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah programÄ± Avustralya iÃ§in ciddi tehdit." dedi.
BÃ¶lgedeki yÃ¼kselen gerilimin, Kuzey Kore'nin tutumundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Bishop, "Kuzey Kore, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel barÄ±ÅŸ iÃ§in yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de artÄ±rdÄ±. Gerginliklerin artmasÄ± tamamen Kuzey Kore'nin kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan kaynaklanÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim In Ryong, BM'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin bÃ¶lgede gerilimi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak termonÃ¼kleer savaÅŸÄ±n her an Ã§Ä±kabileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kuzey Kore'nin hafta sonu baÅŸarÄ±sÄ±z bir fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini bildirmiÅŸti.
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Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bishop,"Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah programÄ± Avustralya iÃ§in ciddi tehdit" dedi
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