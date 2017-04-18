09:23, 18 Nisan 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu Yandong, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan ve YÃ–K BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.

(Ankara/13.00/14.00/14.45)Â

2- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu Yandong ile bir araya gelecek.

- BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez ile ATO Congresium'da dÃ¼zenlenecek "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" temalÄ± Kutlu DoÄŸum ProgramÄ±'na katÄ±lacak.

(Ankara/11.30/17.00/20.00)

3- CHP, HDP ve MHP Meclis gruplarÄ± toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30/10.30)Â



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ, Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu Yandong ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Ankara/10.30)Â

2- TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 19 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

(TBMM/15.00)Â



EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, aralarÄ±nda Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin de bulunduÄŸu heyet, Rusya'da temaslarda bulunacak.

(Moskova)Â



DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â

2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)Â

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)



SPOR

1- UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern MÃ¼nih maÃ§larÄ± oynanacak.

(Leicester/Madrid/21.45)Â

2- TFF 1. Lig'in 28. haftasÄ±, BandÄ±rmaspor-GÃ¶ztepe, Sivasspor-Ãœmraniyespor, Adana Demirspor-Giresunspor ve Evkur Yeni Malatyaspor-EskiÅŸehirspor maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.

(BalÄ±kesir/13.00/Sivas/15.30/Adana/17.30/Malatya/18.30)Â

3- THY Avrupa Ligi play-off ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e, deplasmanda Yunanistan'Ä±n Panathinaikos takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Atina/21.00)Â

4- Hentbol Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± DÃ¶rtlÃ¼ Final Ankara'da baÅŸlayacak.

- Ä°lk gÃ¼n Maliye Milli Piyango-Amasya TaÅŸova YÄ°BO ve Aziziye Belediye Termalspor-BeÅŸiktaÅŸ Mogaz maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Ankara/15.00/17.00)Â

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarÄ± final ikinci maÃ§larÄ±nda Arkas Spor-FenerbahÃ§e, Ziraat BankasÄ±-Halkbank karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°zmir/18.00/Ankara/19.00)Â

6- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu 2. maÃ§larÄ± oynanacak.

- Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Maliye Milli Piyango ve Galatasaray HDI Sigorta-Ä°negÃ¶l Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/17.00/17.00)

Ã–ZEL HABER

1- Karekodlu Ã§ek sayÄ±sÄ± 5,5 milyonu geÃ§ti

- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci:

- "Bankalarca verilen, ÅŸu an Ã§ek hesabÄ± sahibinin elinde olan veya piyasada dolaÅŸan karekodlu Ã§ek sayÄ±sÄ± 5 milyon 565 bin 283'e ulaÅŸtÄ±"

- "Sistemden beklenen faydanÄ±n saÄŸlanmasÄ± adÄ±na artÄ±k vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n karekodsuz Ã§ek kabul etmemeleri bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor"

- "KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z Ã§eklerin ortalama tutarÄ± 35 bin lira"

2- Binalara "yeÅŸil sertifika" geliyor

- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hayata geÃ§irilmesi planlanan dÃ¼zenlemeyle TÃ¼rkiye genelinde Ã§evreyle dost kriterleri karÅŸÄ±layan bina ve yerleÅŸmelere "yeÅŸil sertifika" verilecek

- SertifikayÄ± almaya hak kazanan binalarÄ±n, bakanlÄ±ÄŸÄ±n belirleyeceÄŸi "yeÅŸil" logoyu kullanmasÄ±na izin verilecek

- Binalarda aranacak "yeÅŸil" kriterlerin, bakanlÄ±k bÃ¼nyesinde kurulacak "YeÅŸil Sertifika Komisyonu" tarafÄ±ndan belirlenmesi planlanÄ±yor

3- Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan "ekonomiye odaklanalÄ±m" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±Â

- Limak Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir:

- "TÃ¼rkiye'yi gÃ¼zel gÃ¼nlerin beklediÄŸine yÃ¼rekten inanÄ±yorum. Bundan sonra vakit kaybetmeden Ã¼lkenin gÃ¼ndemi ekonomiye dÃ¶nmeli. Ãœretim ve istihdam konusuna dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlarÄ± bir an evvel atmalÄ±yÄ±z"

- Sanko Holding Onursal BaÅŸkanÄ± Abdulkadir KonukoÄŸlu:

- "Enerjimizi iÅŸimize, yatÄ±rÄ±ma, Ã¼retime, ihracata harcamalÄ±yÄ±z. Yeni sistemin bu uygun bir zemin vereceÄŸine hiÃ§bir tereddÃ¼dÃ¼mÃ¼z yok. TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi aÃ§Ä±ktÄ±r"

- KadooÄŸlu Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Tarkan KadooÄŸlu:

- "BugÃ¼nden sonra Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere, demokrasiye ve ekonomiye odaklanmamÄ±zÄ±n zamanÄ±dÄ±r. Yeni sistemde belirsizliklere katlanmaktan kurtulmuÅŸ olacaÄŸÄ±z"