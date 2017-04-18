DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:44, 18 Nisan 2017 SalÄ±
Asya
09:45, 18 Nisan 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Myanmar'da su festivalinde 285 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Myanmar'da su festivalinde 285 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Myanmar'da Thingyan Su Festivali'nde 285 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar yeni yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lkede 4 gÃ¼n sÃ¼ren Thingyan Su Festivali'nde 285 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, bin 73 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yerel basÄ±ndaki haberlerde, Myanmar'da festival sÃ¼resince iÅŸlenen suÃ§larÄ±n ve meydana gelen kazalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 200'Ã¼ bulduÄŸu, bu olaylarÄ±n 285 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine, bin 73 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

GeÃ§en yÄ±lki festivalde 967 suÃ§ iÅŸlendiÄŸi ve 272 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine iÅŸaret edilerek bu yÄ±l Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Myanmar'da "Thingyan", Tayland ve Laos'ta "Songkran", KamboÃ§ya'da ise "Chuol chhnam thmey" olarak bilinen festival sÄ±rasÄ±nda, kentler ve kasabalarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi su tabancasÄ±, kova ve hortumlarla birbirlerini Ä±slatarak dans ediyor ve sembolik olarak "geÃ§en yÄ±lÄ±n gÃ¼nahlarÄ±ndan arÄ±nmaya" Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.



Ä°lgili Konular myanmar bayram
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Åžili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay yÃ¶netimlerinin ortak aÃ§Ä±klamasÄ±nda Venezuela hÃ¼kÃ¼metine seÃ§im takvimi belirlemesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±
Danimarka'da ilk kez Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± kutlanÄ±yor
Danimarka'da ilk kez Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± kutlanÄ±yor

Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Danimarka TÃ¼rk Diyanet VakfÄ±na baÄŸlÄ± cami derneklerinin organizasyonuyla Ã¼lkede ilk kez 8 bÃ¶lgede organize edilen etkinliklerle kutlandÄ±
quot Ä°ran'dan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a mektup quot iddiasÄ±
"Ä°ran'dan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a mektup" iddiasÄ±

Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Beni Sadr, "Ä°ran makamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a, 'Hamaney hasta, Ã¶lÃ¼mÃ¼ yaklaÅŸtÄ±. EÄŸer ABD tarafÄ±ndan Ä°ran'a baskÄ± olmazsa itidal yanlÄ±larÄ± iktidarda kalabilir. BÃ¶ylece Irak'taki Ayetullah Sistani'yi Hamaney'in yerine getirebilmek mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r' ÅŸeklinde bir mektup gÃ¶nderildi" dedi
Beyaz Saray'Ä±n referandum deÄŸerlendirmesi 12 gÃ¼n sonra
Beyaz Saray'Ä±n referandum deÄŸerlendirmesi 12 gÃ¼n sonra!

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, "UluslararasÄ± bir komisyon deÄŸerlendirmesini yapÄ±yor ve 10-12 gÃ¼n iÃ§inde bir rapor aÃ§Ä±klayacak. Bunu bekleyeceÄŸiz, bÄ±rakalÄ±m ÅŸu anda onlar iÅŸini yapsÄ±n" dedi
Myanmar'da su festivalinde 285 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Myanmar'da su festivalinde 285 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Myanmar'da Thingyan Su Festivali'nde 285 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Avustralya Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdit
Avustralya: Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdit

Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bishop,"Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah programÄ± Avustralya iÃ§in ciddi tehdit" dedi
Musul'da yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona yaklaÅŸtÄ±
Musul'da yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona yaklaÅŸtÄ±

Irak'Ä±n Musul kentini DEAÅž'tan kurtarma operasyonlarÄ± nedeniyle yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 500 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Kore'den ABD'ye savaÅŸ tehdidi
Kuzey Kore'den ABD'ye savaÅŸ tehdidi

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, ABD'nin bÃ¶lgede gerilimi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak termonÃ¼kleer savaÅŸÄ±n her an Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Pentagon'dan ABD nin nÃ¼kleer silah durumunu inceleme
Pentagon'dan ABDâ€™nin nÃ¼kleer silah durumunu inceleme

ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Bob Work ve Genelkurmay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Paul Selvaâ€™yÄ±, "nÃ¼kleer durum incelemesini" bugÃ¼n baÅŸlatmasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirdi
Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±
Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±

BatÄ± Åžeria'da Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe binlerce Filistinli katÄ±ldÄ±
Libya'da ateÅŸkes ihlali
Libya'da ateÅŸkes ihlali

Emekli General Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Ã¼lkenin gÃ¼ney bÃ¶lgelerinde geÃ§erli olan ateÅŸkesi ihlal etti
Ã–zbekistan-Tacikistan sÄ±nÄ±rÄ±nda gerilim
Ã–zbekistan-Tacikistan sÄ±nÄ±rÄ±nda gerilim

Ä°ki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§Ä±kan olayda bir Tacikistan vatandaÅŸÄ± Ã¶ldÃ¼
Ä°srail'in Filistinlilere yÃ¶nelik 'sosyal medya gÃ¶zaltÄ±larÄ±'
Ä°srail'in Filistinlilere yÃ¶nelik 'sosyal medya gÃ¶zaltÄ±larÄ±'

Ä°srail 2015 sonundan bu yana yaklaÅŸÄ±k 400 Filistinliyi sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor
Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor

Suriye'nin Humus ilinde rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden tahliye edilenleri taÅŸÄ±yan 5. kafile, yola Ã§Ä±ktÄ±
Tunus-Libya sÄ±nÄ±rÄ±nda kaÃ§akÃ§Ä±larla Ã§atÄ±ÅŸma
Tunus-Libya sÄ±nÄ±rÄ±nda kaÃ§akÃ§Ä±larla Ã§atÄ±ÅŸma

Libya sÄ±nÄ±rÄ±nda devriye gÃ¶revi yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile kaÃ§akÃ§Ä± grubu arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ve bir kaÃ§akÃ§Ä± yaralandÄ±
Portekiz'de uÃ§ak kazasÄ± 5 Ã¶lÃ¼
Portekiz'de uÃ§ak kazasÄ±: 5 Ã¶lÃ¼

Marsilya'ya giden kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n sÃ¼permarket yakÄ±nÄ±na dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 kiÅŸi Ã¶lÃ¼

Haberler

Myanmar'da Kurban BayramÄ± baskÄ± altÄ±nda kutlanÄ±yor
Myanmar'da Kurban BayramÄ± baskÄ± altÄ±nda kutlanÄ±yor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 