09:45, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Myanmar'da su festivalinde 285 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar yeni yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lkede 4 gÃ¼n sÃ¼ren Thingyan Su Festivali'nde 285 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, bin 73 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yerel basÄ±ndaki haberlerde, Myanmar'da festival sÃ¼resince iÅŸlenen suÃ§larÄ±n ve meydana gelen kazalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 200'Ã¼ bulduÄŸu, bu olaylarÄ±n 285 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine, bin 73 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

GeÃ§en yÄ±lki festivalde 967 suÃ§ iÅŸlendiÄŸi ve 272 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine iÅŸaret edilerek bu yÄ±l Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Myanmar'da "Thingyan", Tayland ve Laos'ta "Songkran", KamboÃ§ya'da ise "Chuol chhnam thmey" olarak bilinen festival sÄ±rasÄ±nda, kentler ve kasabalarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi su tabancasÄ±, kova ve hortumlarla birbirlerini Ä±slatarak dans ediyor ve sembolik olarak "geÃ§en yÄ±lÄ±n gÃ¼nahlarÄ±ndan arÄ±nmaya" Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.