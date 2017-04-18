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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:44, 18 Nisan 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
09:47, 18 Nisan 2017 SalÄ±

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GATA YÃ¶netmeliÄŸi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±
GATA YÃ¶netmeliÄŸi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±

GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Akademisi YÃ¶netmeliÄŸinin YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten KaldÄ±rÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik Resmi Gazete'de yer aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼lhane Askeri TÄ±p AkademisiÂ (GATA) YÃ¶netmeliÄŸinin YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten KaldÄ±rÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, 29 EylÃ¼l 2011 tarihli ve 28069 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan GATA YÃ¶netmeliÄŸi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu yÃ¶netmelik Milli Savunma BakanÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± tarafÄ±ndan birlikte yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.

Resmi Gazete'de 31 Temmuz 2016'da yayÄ±mlanan "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± Tedbirler AlÄ±nmasÄ± ve Milli Savunma Ãœniversitesi KurulmasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname" kapsamÄ±nda GATA ve asker hastaneleri SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular GATA GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Akademisi YÃ¶netmeliÄŸi
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