09:59, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Beyaz Saray'Ä±n referandum deÄŸerlendirmesi 12 gÃ¼n sonra!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Sean Spicer,Â Beyaz Saray'daki gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Kuzey Kore ile ilgili geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

ABD'nin Kuzey Kore'nin adÄ±mlarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ettiÄŸini ve ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n tÃ¼m seÃ§enekleri masada tuttuÄŸunu bir kez daha vurgulayan Spicer, herhangi bir zamanda alÄ±nacak bir kararÄ±n hÄ±zlÄ±ca uygulanabileceÄŸini ve bunu Ã¶nceden duyurmak gibi bir zorunluluklarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"SURÄ°YE Ä°LE KUZEY KORE Ã–RNEKLERÄ° BÄ°RBÄ°RÄ°NDEN FARKLI"

"BaÅŸkan'Ä±n (Kuzey Kore konusunda) kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiler Ã§izdiÄŸini gÃ¶receÄŸinizi sanmÄ±yorum." diyen Spicer, Suriye ile Kuzey Kore Ã¶rneklerinin birbirinden farklÄ± olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Trump'Ä±n geÃ§en hafta Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile Florida'da yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin verimli geÃ§tiÄŸini hatÄ±rlatan Spicer, Pekin'in Pyongyang Ã¼zerindeki siyasi ve ekonomik etkisini kullanacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Ã‡in'in Kuzey Kore konusunda devreye girmesinin, bu meselenin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ noktasÄ±nda Ã§ok deÄŸerli bir adÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "Bu konuda Ã‡in ile beraber Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

SPÄ°CER'DAN REFERANDUM DEÄžERLENDÄ°RMESÄ°

Bir soru Ã¼zerine Spicer, TÃ¼rkiye'dekiÂ halk oylamasÄ±yla ilgili, "UluslararasÄ± bir komisyon deÄŸerlendirmesini yapÄ±yor ve 10-12 gÃ¼n iÃ§inde bir rapor aÃ§Ä±klayacak. Bunu bekleyeceÄŸiz, bÄ±rakalÄ±m ÅŸu anda onlar iÅŸini yapsÄ±n." yorumunu yaptÄ±. TÃ¼rkiye'de bir seÃ§im yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve insanlarÄ±n bu seÃ§imlere katÄ±larak oy verdiklerini ifade eden Spicer, herhangi bir yorum yapmadan Ã¶nce ilgili komisyonlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.