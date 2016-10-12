10:09, 18 Nisan 2017 SalÄ±

BaÄŸcÄ±lar'da alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±





BaÄŸcÄ±lar'daki bir AVM'nin zemin katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÄŸcÄ±lar'da bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin zemin katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±na itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ediyor. BaÄŸcÄ±lar'daki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin zemin katÄ±ndaki bir iÅŸ yerinde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. BinayÄ± duman kaplamasÄ± Ã¼zerine Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan vatandaÅŸlarÄ± ve iÅŸ yerlerindeki Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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