10:15, 18 Nisan 2017 SalÄ±

KahramanmaraÅŸ merkezli FETÃ– operasyonu: 18 gÃ¶zaltÄ±





KahramanmaraÅŸ merkezli 3 ilde, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesinde gÃ¶revliyken meslekten ihraÃ§ edilen, aralarÄ±nda akademisyenlerin de bulunduÄŸu 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KahramanmaraÅŸÂ merkezli 3 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesinde (KSÃœ) Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken meslekten ihraÃ§ edilen, akademisyenlerin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 18 zanlÄ±Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±Â ByLock'u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 21 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince KahramanmaraÅŸ merkezli Ä°stanbul ve Ä°zmir'de eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda, meslekten ihraÃ§ edilen ve aralarÄ±nda akademisyenlerin de bulunduÄŸu 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen zanlÄ±lar, emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Firari 3 zanlÄ± aranÄ±yor.

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