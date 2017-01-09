DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

10:17, 18 Nisan 2017 SalÄ±

"Ä°ran'dan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a mektup" iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ebu'l Hasan Beni Sadr, Ä°ran makamlarÄ± tarafÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a, Ã¼lkenin lideri Ali Hamaney'den sonra Velayeti Fakih makamÄ±na Irak'taki Ayetullah Ali Sistani'nin getirilmesiyle ilgili bir mektup gÃ¶nderildiÄŸini iddia etti.

Rejim muhaliflerine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Ä°ranwire haber sitesine konuÅŸan Beni Sadr, "Ä°ran makamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a, 'Hamaney hasta, Ã¶lÃ¼mÃ¼ yaklaÅŸtÄ±. EÄŸer ABD tarafÄ±ndan Ä°ran'a baskÄ± olmazsa itidal yanlÄ±larÄ± iktidarda kalabilir. BÃ¶ylece Irak'taki Ayetullah Sistani'yi Hamaney'in yerine getirebilmek mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r' ÅŸeklinde bir mektup gÃ¶nderildi." dedi.

Ä°ran'a uygulanacak yaptÄ±rÄ±mlarla ilgili ABD Kongresi'ndeki oylamanÄ±n Ä°ran seÃ§imlerinden sonraya ertelenmesinin bu bilgiyi doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Beni Sadr, "BÃ¶yle bir mesaj Humeyni'nin hayatÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde Ronald Reagan'a da gÃ¶nderilmiÅŸti." diye konuÅŸtu.

Beni Sadr, Hamaney'den sonraki muhtemel isimlerle ilgili soruyu ÅŸÃ¶yle cevaplandÄ±rdÄ±:

"Anayasa'nÄ±n tarifine uyan birkaÃ§ kiÅŸiden fazla yok. Biri, Hamaney'in oÄŸlu MÃ¼cteba. DiÄŸerleri, Ä°brahim Reisi ve YargÄ± Erki BaÅŸkanÄ± SadÄ±k Laricani'dir. Laricani'nin hakkÄ±nda bugÃ¼nlerde yolsuzluk iddialarÄ± var. Bu nedenle onun olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. Bir de Ayetullah Mahmud Åžahrudi. O da Uzmanlar Meclisi BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde oy alamadÄ±. Devrim MuhafÄ±zlarÄ±nÄ±n onunla arasÄ± iyi deÄŸil. Fakat benim asÄ±l Ã¼midim, Velayeti Fakih dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin teorik olarak Ã¶lmÃ¼ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Pratik olarak da Ã¶ldÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k kimse inanmÄ±yor. Sadece ÅŸiddeti meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in bir vesile olarak kaldÄ±. KullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tek alan bu."

Beni Sadr, Ä°ran'da 19 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde muhafazakar kesimin adayÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan eski BaÅŸsavcÄ± Ä°brahim Reisi iÃ§in "idam hÃ¼kmÃ¼ verme makinesi" nitelemesi yaptÄ±.

Devrim MuhafÄ±zlarÄ±nÄ±n, Reisi'yi Ã¼lkenin lideri yapmak iÃ§in bir yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren Beni Sadr, "Reisi, 1988 yÄ±lÄ± idamlarÄ±nda (Tudeh Partisi'ne mensup binlerce muhalif hakkÄ±nda verilen idam kararlarÄ±) etkisi olan kiÅŸidir. Lider olmadan bu kadar ÅŸiddet uyguladÄ±. Bir de lider olursa neler yapar siz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°ran'Ä±n devrim sonrasÄ± ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Beni Sadr, Ä°ran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni hakkÄ±nda da ilginÃ§ aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Humeyni'nin Fransa'da sÃ¼rgÃ¼ndeyken verdiÄŸi sÃ¶zler ile Ä°ran'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uygulamalarÄ±nÄ±n birbirini tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Beni Sadr, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz Fransa'nÄ±n Neauphe-le-Chateau ÅŸehrinde Humeyni'ye 20 madde sunduk. Genel af dÄ±ÅŸÄ±nda 19'unu kabul etti ve dÃ¼nyaya duyurdu. Fakat Ä°ran'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z andan itibaren bu maddeleri dikkate almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sinyallerini verdi. BeheÅŸti Zehra'daki aÃ§Ä±klamalarÄ± buna iÅŸaretti. Kendisi Åžer'i Velayet'e sahip olmasÄ± kaydÄ±yla, geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metin baÅŸÄ±na Mehdi Bazergan'Ä± atadÄ±. Daha aÃ§Ä±k Ã¶rneÄŸi, taraftarlarÄ±nÄ± sokaklara dÃ¶ktÃ¼, tesettÃ¼rÃ¼ dÃ¼zgÃ¼n olmayan bayanlara eziyet ettiler. Kum kentine gittim, kendisiyle konuÅŸtum. Ona, 'Siz, Neauphe-le-Chateau'da kadÄ±nlarÄ±n tesettÃ¼r Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸtiniz.' dedim. O, 'Fransa'da yaptÄ±ÄŸÄ±m konuÅŸmalarda hiÃ§ sÃ¶z vermedim. EÄŸer gerekirse o konuÅŸmalarÄ±mÄ±n tersini uygularÄ±m' dedi."