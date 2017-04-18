10:18, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Danimarka'da ilk kez Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± kutlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Danimarka TÃ¼rk Diyanet VakfÄ±na (DTDV) baÄŸlÄ± cami dernekleri tarafÄ±ndan Ä°kast, Arhus, Odense,Â Aabenraa,Â Frederikssund,Â Slagelse,Â FarumÂ veÂ Ä°shojÂ kentlerindeÂ Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± etkinlikleriÂ yapÄ±ldÄ±.

Ä°kast ve Arhus'ta geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliklerle baÅŸlayan programlar dÃ¼n Farum ve Ä°shoj kentleriyle tamamlandÄ±.

VakfÄ±n 4 gÃ¼nde 8 kentte organize ettiÄŸi programlara Paskalya tatili olmasÄ± nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdiÄŸi dikkati Ã§ekti.

CamilerdeÂ Kur'an-Ä± KerimÂ eÄŸitimi alan Ã§ocuklarÄ±n ÅŸiirler okuduÄŸu ve ilahi dinletileri sunduÄŸu programlarda, kadÄ±nlar da ev yapÄ±mÄ± yemek ve tatlÄ±larÄ± satÄ±ÅŸa sunarak derneklerine destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Kopenhag Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸavir Vekili Prof. Dr.Â Adnan BÃ¼lent BaloÄŸlu, cami derneklerinin baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da hazÄ±r bulunduÄŸu etkinlikler kapsamÄ±nda sÃ¶z konusu 8 kentte "Hazreti Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" baÅŸlÄ±klÄ± konferanslar verdi.

KonferanslarÄ±n sonuncusu Ä°shoj Mevlana Camisi'nde, bu caminin yanÄ± sÄ±ra AvedÃ¸re HacÄ± Bayram ve Taastrup Yunus Emre camilerinin derneklerinin ortak dÃ¼zenlediÄŸi programda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

"HAZRETÄ° MUHAMMED VE GÃœVEN TOPLUMU"

BaloÄŸlu, Ä°shoj'daki programÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu sene Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nda farklÄ± bir yol izlediklerini sÃ¶yledi.

BÃ¼yÃ¼k salonlarda daha az kitlelere hitap etmektense etkinlikleri derneklere yayarak daha fazla kiÅŸiye ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan BaloÄŸlu, bunda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Danimarka'nÄ±n 8 kentindeki etkinliklerde, din gÃ¶revlilerince yetiÅŸtirilen Ã§ocuklarÄ± izlerken bÃ¼yÃ¼k gurur duyduklarÄ±nÄ± vurgulayan BaloÄŸlu, "Onlarla heyecanlandÄ±k, onlarla hislendik ve eminim bu sene 2017'nin konusu olan 'Hazreti Muhammed ve GÃ¼ven Toplumu' isimli Kutlu DoÄŸum programlarÄ± amacÄ±na ulaÅŸtÄ±. GÃ¼ven konusunda toplumun ne yapmasÄ± gerektiÄŸi, nasÄ±l bir toplum olmasÄ± gerektiÄŸi hususunda Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, yarÄ±nlara emaneti teslim edeceÄŸimiz genÃ§ nesiller olarak nasÄ±l yetiÅŸtirilmesi gerektiÄŸi hususunda 4 gÃ¼n boyunca Ã§ok verimli bir program geÃ§irdik." diye konuÅŸtu.