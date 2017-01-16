OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± TBMM'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ HalinÂ (OHAL) 19 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkinÂ BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi,Â TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±naÂ sunuldu.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararÄ± ile Ã¼lke genelinde ilan edilen, 3 Ocak 2017 tarihli kararÄ± uyarÄ±nca devam etmekte olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin, 19 Nisan 2017 Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n TBMM'ye arzÄ±nÄ±n, MGK'nÄ±n 17 Nisan 2017 tarihli tavsiye kararÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak Bakanlar Kurulunca bugÃ¼n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bursa merkezli 3 ilde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 33 zanlÄ± yakalandÄ±
OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
KahramanmaraÅŸ merkezli 3 ilde, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesinde gÃ¶revliyken meslekten ihraÃ§ edilen, aralarÄ±nda akademisyenlerin de bulunduÄŸu 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÄŸcÄ±lar'daki bir AVM'nin zemin katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±
GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Akademisi YÃ¶netmeliÄŸinin YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten KaldÄ±rÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik Resmi Gazete'de yer aldÄ±
Gaziantep'te kullanÄ±m alanÄ± geniÅŸletilerek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan, bir dÃ¶nem padiÅŸah kaftanÄ± da dikilen kutnu kumaÅŸÄ±, tÃ¼keticiye ulaÅŸÄ±ncaya kadar yedi aÅŸamadan geÃ§iriliyor
Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Numan KurtulmuÅŸ, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak halk oylamasÄ±nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ± dolayÄ±sÄ±yla tebrik etti
Bakanlar Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde toplandÄ±
MGK bildirisinde, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesine yer verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "54 sene Avrupa BirliÄŸi kapÄ±sÄ±nda bizi bunlar beklettiler. Otururuz konuÅŸuruz, bir gÃ¼ven oylamasÄ± da onun iÃ§in yaparÄ±z" dedi
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin, "Hem ilÃ§elerdeki seÃ§im kurullarÄ±na hem de YSK'ya eÅŸ zamanlÄ± olarak itirazlarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Hatay'da MÄ°T'e ait tÄ±rÄ± durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MÄ°T gÃ¶revlilerini tehdit ettiÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan eski savcÄ± YaÅŸar KavalcÄ±oÄŸlu, Ä°stanbul'da yakalandÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nÄ±n TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n demokrasiye olan inancÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirtti
TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± YeneroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 831 bin 208 seÃ§menin 'Evet' oyu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, AGÄ°T ve AKPM'nin raporuna yÃ¶nelik, "Halk oylamasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± standartlarÄ±n gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ± gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandÄ±.