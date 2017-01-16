10:26, 18 Nisan 2017 SalÄ±

OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± TBMM'de





OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ HalinÂ (OHAL) 19 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkinÂ BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi,Â TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±naÂ sunuldu. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararÄ± ile Ã¼lke genelinde ilan edilen, 3 Ocak 2017 tarihli kararÄ± uyarÄ±nca devam etmekte olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin, 19 Nisan 2017 Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n TBMM'ye arzÄ±nÄ±n, MGK'nÄ±n 17 Nisan 2017 tarihli tavsiye kararÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak Bakanlar Kurulunca bugÃ¼n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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