10:26, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Amerika'dan 11 Ã¼lke, Venezuela hÃ¼kÃ¼meti ve muhalefetine Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak gÃ¶sterilerle ilgili itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Kolombiya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Arjantin, Brezilya, Åžili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay hÃ¼kÃ¼metlerinin ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Venezuela'da yarÄ±n hÃ¼kÃ¼metin ve muhalefetin dÃ¼zenleyeceÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerle ilgili taraflara itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Venezuela hÃ¼kÃ¼metinden, bu Ã¼lkede yaÅŸanan ve "tÃ¼m bÃ¶lgeyi etkileyen" siyasi krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir seÃ§im takvimi belirlemesi istendi.

Venezuela'da muhalefetin gÃ¶sterilerinde yaÅŸanan can kayÄ±plarÄ±ndan derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyulduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, olaylarda Ã¶lenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilendi.

AÃ§Ä±klamada, Venezuela hÃ¼kÃ¼metinin muhalefetin protesto hakkÄ±nÄ± garanti altÄ±na almasÄ± ve gÃ¶stericilere karÅŸÄ± ortaya Ã§Ä±kabilecek ÅŸiddeti Ã¶nlemesi talebine de yer verildi.

Muhalefetin ise protesto haklarÄ±nÄ± "sorumlu" bir ÅŸekilde kullanmasÄ± istenen aÃ§Ä±klamada, gÃ¶sterilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve itidalli gerÃ§ekleÅŸtirilmesi gerektiÄŸi ifade edildi.

Venezuela'da, Kongrenin yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±yla iki hafta Ã¶nce baÅŸlayan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolar muhalefet lideri Henrique Capriles'e geÃ§en hafta 15 yÄ±l devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lmama cezasÄ± verilmesi Ã¼zerine alevlenmiÅŸti. Ãœlkede 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi protestolarda 17 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart tarihli kararÄ±yla mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongrenin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸtÄ±. Muhalefet bu kararÄ±n Ã¼lkeyi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir yola sÃ¼rÃ¼klediÄŸini savunmuÅŸ, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Tepkilerin ardÄ±ndan mahkeme, 1 Nisan'da kararÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen halk, erken seÃ§im talebiyle protesto gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.