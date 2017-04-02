Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Amerika'dan 11 Ã¼lke, Venezuela hÃ¼kÃ¼meti ve muhalefetine Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak gÃ¶sterilerle ilgili itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Arjantin, Brezilya, Åžili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay hÃ¼kÃ¼metlerinin ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Venezuela'da yarÄ±n hÃ¼kÃ¼metin ve muhalefetin dÃ¼zenleyeceÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerle ilgili taraflara itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Venezuela hÃ¼kÃ¼metinden, bu Ã¼lkede yaÅŸanan ve "tÃ¼m bÃ¶lgeyi etkileyen" siyasi krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir seÃ§im takvimi belirlemesi istendi.
Venezuela'da muhalefetin gÃ¶sterilerinde yaÅŸanan can kayÄ±plarÄ±ndan derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyulduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, olaylarda Ã¶lenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilendi.
AÃ§Ä±klamada, Venezuela hÃ¼kÃ¼metinin muhalefetin protesto hakkÄ±nÄ± garanti altÄ±na almasÄ± ve gÃ¶stericilere karÅŸÄ± ortaya Ã§Ä±kabilecek ÅŸiddeti Ã¶nlemesi talebine de yer verildi.
Muhalefetin ise protesto haklarÄ±nÄ± "sorumlu" bir ÅŸekilde kullanmasÄ± istenen aÃ§Ä±klamada, gÃ¶sterilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve itidalli gerÃ§ekleÅŸtirilmesi gerektiÄŸi ifade edildi.
Venezuela'da, Kongrenin yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±yla iki hafta Ã¶nce baÅŸlayan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolar muhalefet lideri Henrique Capriles'e geÃ§en hafta 15 yÄ±l devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lmama cezasÄ± verilmesi Ã¼zerine alevlenmiÅŸti. Ãœlkede 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi protestolarda 17 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart tarihli kararÄ±yla mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongrenin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸtÄ±. Muhalefet bu kararÄ±n Ã¼lkeyi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir yola sÃ¼rÃ¼klediÄŸini savunmuÅŸ, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Tepkilerin ardÄ±ndan mahkeme, 1 Nisan'da kararÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen halk, erken seÃ§im talebiyle protesto gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Åžili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay yÃ¶netimlerinin ortak aÃ§Ä±klamasÄ±nda Venezuela hÃ¼kÃ¼metine seÃ§im takvimi belirlemesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±
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Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Beni Sadr, "Ä°ran makamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a, 'Hamaney hasta, Ã¶lÃ¼mÃ¼ yaklaÅŸtÄ±. EÄŸer ABD tarafÄ±ndan Ä°ran'a baskÄ± olmazsa itidal yanlÄ±larÄ± iktidarda kalabilir. BÃ¶ylece Irak'taki Ayetullah Sistani'yi Hamaney'in yerine getirebilmek mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r' ÅŸeklinde bir mektup gÃ¶nderildi" dedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, "UluslararasÄ± bir komisyon deÄŸerlendirmesini yapÄ±yor ve 10-12 gÃ¼n iÃ§inde bir rapor aÃ§Ä±klayacak. Bunu bekleyeceÄŸiz, bÄ±rakalÄ±m ÅŸu anda onlar iÅŸini yapsÄ±n" dedi
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