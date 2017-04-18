10:32, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Bursa merkezli FETÃ– operasyonunda 33 gÃ¶zaltÄ±





Bursa merkezli 3 ilde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 33 zanlÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa merkezli 3 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyondaÂ 33 zanlÄ± yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, KHK ile kapatÄ±lan Ä°rfan EÄŸitimciler DerneÄŸinin yÃ¶netici ve Ã¼yelerinden oluÅŸan 33 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Talimat Ã¼zerine harekete geÃ§en Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Bursa, ÅžanlÄ±urfa ve Antalya'da belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda 33 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ±, Bank AsyayÄ± kurtarmak amacÄ±yla para yatÄ±rdÄ±klarÄ± ve 17-25 AralÄ±k sonrasÄ± hÃ¼kÃ¼met aleyhinde algÄ± oluÅŸturmak iÃ§in gÃ¶steri ve eylem yaptÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen zanlÄ±lar, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi.

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