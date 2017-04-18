11:00, 18 Nisan 2017 SalÄ±

MHP lideri BahÃ§eli'den YSK'ya Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli anayasa referandumuÂ sonrasÄ± partisinin ilk grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

MHP Lideri BahÃ§eli, ''Bizde hile arayan tuzak araÅŸtÄ±ran komplo aramasÄ± yapan kim varsa 16 Nisan'da hÃ¼srana uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r'' dedi.

BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

''TÃ¼rkiye son 60 yÄ±llÄ±k tarihinde 6 defa referanduma gitmiÅŸtir. 7'ncisi de 16 Nisan'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 16 Nisan referandumu demokrasi hayatÄ±mÄ±zda bir milat, Ã§ok partili siyaset tarihimizde bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±dÄ±r. MilliyetÃ§i Hareket baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸi yarÄ±m bÄ±rakmamÄ±ÅŸ verdiÄŸi sÃ¶zlerin altÄ±nda kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bizde hile arayan tuzak araÅŸtÄ±ran komplo aramasÄ± yapan kim varsa 16 Nisan'da hÃ¼srana uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. MHP milleti iÃ§in sorumluluk almÄ±ÅŸ evet demiÅŸtir devleti iÃ§in devreye girmiÅŸ evet kararÄ±nÄ± tÃ¼m engellemelere raÄŸmen savunmuÅŸtur. VicdanÄ±mÄ±z rahat. ArtÄ±k sistem tartÄ±ÅŸmalarÄ± son bulmuÅŸtur. Fiili karmaÅŸa sona ermiÅŸtir.

''16 NÄ°SAN'DA FETÃ– YERLE BÄ°R OLMUÅžTUR, PKK HAPI YUTMUÅžTUR''

SandÄ±ktan evet tercihinin Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in yoÄŸun emek ve mesai harcayan SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na BaÅŸbakana Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'ne gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ kardeÅŸlerimize teÅŸekkÃ¼r ediyorum. 16 Nisan'da kazanan TÃ¼rk milleti, TÃ¼rkiye'dir; hayÄ±r veya evet diyen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdÄ±r. KazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kan bayraktÄ±r, devlettir, vatandÄ±r, milli namus ve haysiyettir. Kaybedenler kulÃ¼bÃ¼ ise oldukÃ§a karÄ±ÅŸÄ±k, kalabalÄ±k ve karmaÅŸÄ±ktÄ±r. 16 Nisan'da FETÃ– yerle bir olmuÅŸtur. 'Evet Ã§Ä±karsa bittik' diye feveran eden PKK hapÄ± yutmuÅŸ, sonu gÃ¶rÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. PYD-YPG kaybetmiÅŸ, HDP daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ, DHKP-C darbeyi yemiÅŸtir. CHP ise yine baltayÄ± taÅŸa vurmuÅŸtur.

''HAÃ‡LI ARTIKLARI BOZGUNA UÄžRADILAR''

Bir ara bÄ±yÄ±k altÄ±ndan gÃ¼lenler 16 Nisan'da silinip gittiler. HaÃ§lÄ± artÄ±klarÄ± var ya onlar hepten tÃ¼mden duvara tosladÄ±lar bozguna uÄŸradÄ±lar.

''16 NÄ°SAN'I HAZMEDEMEYENLER KARANLIK Ã‡EVRELERDÄ°R''

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi milli iradeden onay almÄ±ÅŸtÄ±r. Sistem tartÄ±ÅŸmalarÄ± tedavÃ¼lden kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. 16 Nisan'da seÃ§im yapÄ±lmamÄ±ÅŸ partiler oylanmamÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan sadece planlanan halk oylamasÄ±nÄ±n icrasÄ±dÄ±r. Bir kaÅŸÄ±k suda fÄ±rtÄ±na koparÄ±p 16 Nisan'Ä± hazmedemeyenler karanlÄ±k Ã§evrelerdir. Kriz tetikÃ§ileri hemen hareket geÃ§miÅŸlerdir. Halk oylamasÄ±nda yÃ¼zde 50+1'e ulaÅŸan tercih meÅŸrudur. Bunu dÃ¼nyada Ã¶rnekleri pek Ã§oktur. Kaos lobisi ar damarÄ± Ã§atlamÄ±ÅŸcasÄ±na faaliyettedir.

''AÃ‡IK Ã‡AÄžRIMDIR YSK ACÄ°LEN...''

16 Nisan akÅŸamÄ± sonuÃ§larÄ±n gelmesiyle beraber bir kÄ±sÄ±m kÃ¶ksÃ¼z kimliksiz gazeteci yorumcu kÄ±lÄ±klÄ± provokatÃ¶r MHP'yi hedef almÄ±ÅŸtÄ±r. O tarihi akÅŸamda utanmasalar fren tutmasalar 81 ilde kurulan 167 bin 140 sandÄ±ÄŸa hangi partiden oy geldiÄŸini ifadeye kalkacaklardÄ±r. 48 milyon 904 bin 182 geÃ§erli oyun tek tek dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ yapacaktÄ±. MHP'yi suÃ§lama yarÄ±ÅŸÄ±na girdiler partimize gÃ¶nÃ¼l verenlerin yÃ¼zde 80'inin oy vermediÄŸini ahlaksÄ±zca uydurdular. Zillet ve rezaletle anÄ±lacak bu ÅŸahsiyetsizler evet tercihinde bulunan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hangi partiden olduÄŸunu nereden Ã§Ä±kardÄ±lar? Milliyet gazetesinde kÃ¶ÅŸesi bulunan bir ezik ve Ã§Ã¼rÃ¼k 'Referandumun kaybedeni MHP. MHP'nin tabanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'i hayÄ±r oyu verdi' yazmÄ±ÅŸ. Bre ahlaksÄ±z kemiksiz... Kafa var almÄ±yor sanÄ±rsÄ±nÄ±z bidon. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekalarÄ± kurumuÅŸ ya da iradeleri kÃ¶rleÅŸmiÅŸtir. AÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ±mdÄ±r YSK acilen bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmalÄ±dÄ±r imkan varsa evet ya da hayÄ±r tercihlerinin hangi partilere ait olduÄŸunu Ã¶lÃ§en mekanizma bulunuyorsa kurulan tÃ¼m sandÄ±klarda tercihi evet olan MHP'li seÃ§menlerin sayÄ±sÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±r.

AGÄ°T'Ä°N REFERANDUM RAPORUNA TEPKÄ°

16 Nisan demokrasimizin aynÄ± zamanda olgunluk imtihanÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye'de yeni bir dÃ¶nem baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Avrupa Ã¼lkeleri ister kabul etsin ister reddetsin Ã¼lkemizde hÃ¼kÃ¼met etme sistemi deÄŸiÅŸmiÅŸtir. AGÄ°T'in dÃ¼n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamalar bir yÃ¶nÃ¼yle 16 Nisan'da alÄ±nan sonuca yÃ¶nelik kuÅŸkulu ve yanlÄ± tavrÄ±n geldiÄŸi noktayÄ± Ã¶zetlemektedir.

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