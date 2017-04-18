MHP lideri BahÃ§eli'den YSK'ya Ã§aÄŸrÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli anayasa referandumuÂ sonrasÄ± partisinin ilk grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.
MHP Lideri BahÃ§eli, ''Bizde hile arayan tuzak araÅŸtÄ±ran komplo aramasÄ± yapan kim varsa 16 Nisan'da hÃ¼srana uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r'' dedi.
BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
''TÃ¼rkiye son 60 yÄ±llÄ±k tarihinde 6 defa referanduma gitmiÅŸtir. 7'ncisi de 16 Nisan'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 16 Nisan referandumu demokrasi hayatÄ±mÄ±zda bir milat, Ã§ok partili siyaset tarihimizde bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±dÄ±r. MilliyetÃ§i Hareket baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸi yarÄ±m bÄ±rakmamÄ±ÅŸ verdiÄŸi sÃ¶zlerin altÄ±nda kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bizde hile arayan tuzak araÅŸtÄ±ran komplo aramasÄ± yapan kim varsa 16 Nisan'da hÃ¼srana uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. MHP milleti iÃ§in sorumluluk almÄ±ÅŸ evet demiÅŸtir devleti iÃ§in devreye girmiÅŸ evet kararÄ±nÄ± tÃ¼m engellemelere raÄŸmen savunmuÅŸtur. VicdanÄ±mÄ±z rahat. ArtÄ±k sistem tartÄ±ÅŸmalarÄ± son bulmuÅŸtur. Fiili karmaÅŸa sona ermiÅŸtir.
SandÄ±ktan evet tercihinin Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in yoÄŸun emek ve mesai harcayan SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na BaÅŸbakana Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'ne gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ kardeÅŸlerimize teÅŸekkÃ¼r ediyorum. 16 Nisan'da kazanan TÃ¼rk milleti, TÃ¼rkiye'dir; hayÄ±r veya evet diyen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdÄ±r. KazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kan bayraktÄ±r, devlettir, vatandÄ±r, milli namus ve haysiyettir. Kaybedenler kulÃ¼bÃ¼ ise oldukÃ§a karÄ±ÅŸÄ±k, kalabalÄ±k ve karmaÅŸÄ±ktÄ±r. 16 Nisan'da FETÃ– yerle bir olmuÅŸtur. 'Evet Ã§Ä±karsa bittik' diye feveran eden PKK hapÄ± yutmuÅŸ, sonu gÃ¶rÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. PYD-YPG kaybetmiÅŸ, HDP daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ, DHKP-C darbeyi yemiÅŸtir. CHP ise yine baltayÄ± taÅŸa vurmuÅŸtur.
Bir ara bÄ±yÄ±k altÄ±ndan gÃ¼lenler 16 Nisan'da silinip gittiler. HaÃ§lÄ± artÄ±klarÄ± var ya onlar hepten tÃ¼mden duvara tosladÄ±lar bozguna uÄŸradÄ±lar.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi milli iradeden onay almÄ±ÅŸtÄ±r. Sistem tartÄ±ÅŸmalarÄ± tedavÃ¼lden kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. 16 Nisan'da seÃ§im yapÄ±lmamÄ±ÅŸ partiler oylanmamÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan sadece planlanan halk oylamasÄ±nÄ±n icrasÄ±dÄ±r. Bir kaÅŸÄ±k suda fÄ±rtÄ±na koparÄ±p 16 Nisan'Ä± hazmedemeyenler karanlÄ±k Ã§evrelerdir. Kriz tetikÃ§ileri hemen hareket geÃ§miÅŸlerdir. Halk oylamasÄ±nda yÃ¼zde 50+1'e ulaÅŸan tercih meÅŸrudur. Bunu dÃ¼nyada Ã¶rnekleri pek Ã§oktur. Kaos lobisi ar damarÄ± Ã§atlamÄ±ÅŸcasÄ±na faaliyettedir.
16 Nisan akÅŸamÄ± sonuÃ§larÄ±n gelmesiyle beraber bir kÄ±sÄ±m kÃ¶ksÃ¼z kimliksiz gazeteci yorumcu kÄ±lÄ±klÄ± provokatÃ¶r MHP'yi hedef almÄ±ÅŸtÄ±r. O tarihi akÅŸamda utanmasalar fren tutmasalar 81 ilde kurulan 167 bin 140 sandÄ±ÄŸa hangi partiden oy geldiÄŸini ifadeye kalkacaklardÄ±r. 48 milyon 904 bin 182 geÃ§erli oyun tek tek dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ yapacaktÄ±. MHP'yi suÃ§lama yarÄ±ÅŸÄ±na girdiler partimize gÃ¶nÃ¼l verenlerin yÃ¼zde 80'inin oy vermediÄŸini ahlaksÄ±zca uydurdular. Zillet ve rezaletle anÄ±lacak bu ÅŸahsiyetsizler evet tercihinde bulunan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hangi partiden olduÄŸunu nereden Ã§Ä±kardÄ±lar? Milliyet gazetesinde kÃ¶ÅŸesi bulunan bir ezik ve Ã§Ã¼rÃ¼k 'Referandumun kaybedeni MHP. MHP'nin tabanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'i hayÄ±r oyu verdi' yazmÄ±ÅŸ. Bre ahlaksÄ±z kemiksiz... Kafa var almÄ±yor sanÄ±rsÄ±nÄ±z bidon. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekalarÄ± kurumuÅŸ ya da iradeleri kÃ¶rleÅŸmiÅŸtir. AÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ±mdÄ±r YSK acilen bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmalÄ±dÄ±r imkan varsa evet ya da hayÄ±r tercihlerinin hangi partilere ait olduÄŸunu Ã¶lÃ§en mekanizma bulunuyorsa kurulan tÃ¼m sandÄ±klarda tercihi evet olan MHP'li seÃ§menlerin sayÄ±sÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±r.
16 Nisan demokrasimizin aynÄ± zamanda olgunluk imtihanÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye'de yeni bir dÃ¶nem baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Avrupa Ã¼lkeleri ister kabul etsin ister reddetsin Ã¼lkemizde hÃ¼kÃ¼met etme sistemi deÄŸiÅŸmiÅŸtir. AGÄ°T'in dÃ¼n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamalar bir yÃ¶nÃ¼yle 16 Nisan'da alÄ±nan sonuca yÃ¶nelik kuÅŸkulu ve yanlÄ± tavrÄ±n geldiÄŸi noktayÄ± Ã¶zetlemektedir.
Â
Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Budak, "OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alanlar, bunun somut gerekÃ§elerini de ortaya koymalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin, normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸi ne vardÄ±r?" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce doÄŸu ve gÃ¼neydoÄŸuda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD'nin Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±na TÃ¼rkiye'nin desteÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
CHP, halk oylamasÄ±nÄ±n iptali talebine iliÅŸkin dilekÃ§esini saat 14.30'da YSK'ya iletecek
GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±â€™ndaki kahramanlÄ±klarÄ±yla destanlaÅŸan 57. Piyade AlayÄ± ÅŸehitleri baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m Ã‡anakkale ÅŸehitlerini anmak iÃ§in her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de 25 Nisanâ€™da 'Vefa YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' dÃ¼zenlenecek.
MHP Lideri BahÃ§eli, ''AÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ±mdÄ±r YSK acilen bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmalÄ±dÄ±r imkan varsa evet ya da hayÄ±r tercihlerinin hangi partilere ait olduÄŸunu Ã¶lÃ§en mekanizma bulunuyorsa kurulan tÃ¼m sandÄ±klarda tercihi evet olan MHP'li seÃ§menlerin sayÄ±sÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±r'' dedi.
Bursa merkezli 3 ilde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 33 zanlÄ± yakalandÄ±
OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
KahramanmaraÅŸ merkezli 3 ilde, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesinde gÃ¶revliyken meslekten ihraÃ§ edilen, aralarÄ±nda akademisyenlerin de bulunduÄŸu 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÄŸcÄ±lar'daki bir AVM'nin zemin katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±
GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Akademisi YÃ¶netmeliÄŸinin YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten KaldÄ±rÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik Resmi Gazete'de yer aldÄ±
Gaziantep'te kullanÄ±m alanÄ± geniÅŸletilerek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan, bir dÃ¶nem padiÅŸah kaftanÄ± da dikilen kutnu kumaÅŸÄ±, tÃ¼keticiye ulaÅŸÄ±ncaya kadar yedi aÅŸamadan geÃ§iriliyor
Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Numan KurtulmuÅŸ, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak halk oylamasÄ±nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ± dolayÄ±sÄ±yla tebrik etti
Bakanlar Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde toplandÄ±