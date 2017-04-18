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13:17, 18 Nisan 2017 SalÄ±
Asya
10:54, 18 Nisan 2017 SalÄ±

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Vietnam'da rehin alÄ±nan polislerin 15'i serbest
Vietnam'da rehin alÄ±nan polislerin 15'i serbest

Vietnam'da kÃ¶ylÃ¼ler rehin aldÄ±klarÄ± polislerin bazÄ±larÄ±nÄ± serbest bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Vietnam'Ä±n baÅŸkenti Hanoi'de devletin altyapÄ± inÅŸaatÄ± iÃ§in topraklarÄ±na el koymasÄ±nÄ± protesto eden kÃ¶ylÃ¼ler dÃ¼n rehin aldÄ±klarÄ± polislerden bazÄ±larÄ±nÄ± serbest bÄ±raktÄ±.

Yerel internet sitesi Vnexpress'in haberine gÃ¶re, hafta sonu baÅŸkente baÄŸlÄ± My Duc ilÃ§esinde tarÄ±m iÃ§in kullandÄ±klarÄ± arazilerin satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± protesto eden kÃ¶ylÃ¼ler, Ã§Ä±kan arbede sonrasÄ± rehin aldÄ±klarÄ± 15 polisi bugÃ¼n serbest bÄ±raktÄ±.

Haberde, kÃ¶ylÃ¼lerin hala ellerinde bulunan 20 kadar polis ve yerel yetkilinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸi belirtildi.

Ã‡Ä±kan olaylarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kÃ¶ylÃ¼lerden bazÄ±larÄ± da serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Orduya baÄŸlÄ± telekomÃ¼nikasyon firmasÄ±nÄ±n tarÄ±m iÃ§in kullandÄ±klarÄ± arazileri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± protesto eden kÃ¶ylÃ¼lere, polis mÃ¼dahale etmiÅŸti. Daha sonra kÃ¶ylÃ¼ler aralarÄ±nda polislerin de bulunduÄŸu en az 30 kiÅŸiyi rehin almÄ±ÅŸtÄ±.

Devletin hukuken topraklarÄ±n tÃ¼mÃ¼ne doÄŸrudan sahip olduÄŸu ve vatandaÅŸlarÄ±n kullandÄ±klarÄ± arazilere sÄ±klÄ±kla el konulan Vietnam'da bu tÃ¼rden toprak anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± yaygÄ±n olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ancak toplantÄ± ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ katÄ± bir ÅŸekilde kÄ±sÄ±tlayan yasalar sebebiyle anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§ok azÄ± protestoya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.



Ä°lgili Konular vietnam
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