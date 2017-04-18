Ruhani'den 'Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na' eleÅŸtiri

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani,Â Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ± Ã¼lkenin ekonomiyle ilgili konularÄ±na mÃ¼dahale etmeleri sebebiyle eleÅŸtirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ä°ran Ordu GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle, baÅŸkent Tahran'daki BeheÅŸti Zehra YerleÅŸkesi'nde dÃ¼zenlenen kutlamalara katÄ±ldÄ±. Ruhani burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "SilahlÄ± kuvvetlerin Ã¼lkenin ekonomisi konusundaki vesveseleri, onlarÄ± sahip olduklarÄ± yÃ¼ksek hedeflerinden uzaklaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. " dedi.
Ekonomi alanÄ±ndaki yersiz endiÅŸelerin komutanlarÄ± ve silahlÄ± kuvvetleri asli gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rabileceÄŸini vurgulayan Ruhani, Ä°ran anayasasÄ±na gÃ¶re silahlÄ± kuvvetlerin, arama-kurtarma, eÄŸitim, Ã¼retim ve imar konularÄ±nda yardÄ±m gÃ¶revlerinin olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.
Ä°ran'Ä±n Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§eÅŸitli suikast, sabotaj ve askeri operasyonlarÄ±yla iliÅŸkilendirilen Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu, sahip olduÄŸu askeri gÃ¼cÃ¼n yanÄ± sÄ±ra elinde bulundurduÄŸu iktisadi kurumlarla Ä°ran iÃ§ ve dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± yÃ¶nlendiriyor. Devrim MuhafÄ±zlarÄ±, genel bÃ¼tÃ§eden ayrÄ±lan pay dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lke genelinde sahip olduÄŸu ulaÅŸÄ±m, enerji ve inÅŸaat ÅŸirketlerinden de Ã¶nemli gelir elde ediyor.
Eski Devrim MuhafÄ±zlarÄ± komutanÄ± Muhsin RÄ±zayi, bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼lke ekonomisinin iyi yÃ¶netilmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek "ekonomi yÃ¶netiminin Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na devredilmesini" istemiÅŸti.
Ekonomik ve siyasi kriz yaÅŸayan Venezuela'nÄ±n neredeyse tek geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan petrol ihracat gemisinin paslÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle denizyolunda seyahati engellendi
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Ä°srailâ€™in "idari tutukluluk" politikasÄ±, Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmaya devam ediyor
Cusup BalasaÄŸÄ±n KÄ±rgÄ±z Milli Ãœniversitesi'nden Prof. Dr. Akeneyev, "Tacikistan, Rogun HES projesinin tamamlanmasÄ±nda kendisi karar aldÄ±. TÃ¼m taraflarÄ±n BiÅŸkek anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nmesi gerek. Belge var, ancak kimse ona uymuyor" dedi
Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± AfD partisi, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geri dÃ¶nmelerini istedi. Parti, bu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n da geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.
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Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ± Ã¼lkenin ekonomiyle ilgili konularÄ±na mÃ¼dahale etmeleri sebebiyle eleÅŸtirdi
Vietnam'da kÃ¶ylÃ¼ler rehin aldÄ±klarÄ± polislerin bazÄ±larÄ±nÄ± serbest bÄ±raktÄ±
Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Åžili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay yÃ¶netimlerinin ortak aÃ§Ä±klamasÄ±nda Venezuela hÃ¼kÃ¼metine seÃ§im takvimi belirlemesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±
Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Danimarka TÃ¼rk Diyanet VakfÄ±na baÄŸlÄ± cami derneklerinin organizasyonuyla Ã¼lkede ilk kez 8 bÃ¶lgede organize edilen etkinliklerle kutlandÄ±
Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Beni Sadr, "Ä°ran makamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a, 'Hamaney hasta, Ã¶lÃ¼mÃ¼ yaklaÅŸtÄ±. EÄŸer ABD tarafÄ±ndan Ä°ran'a baskÄ± olmazsa itidal yanlÄ±larÄ± iktidarda kalabilir. BÃ¶ylece Irak'taki Ayetullah Sistani'yi Hamaney'in yerine getirebilmek mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r' ÅŸeklinde bir mektup gÃ¶nderildi" dedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, "UluslararasÄ± bir komisyon deÄŸerlendirmesini yapÄ±yor ve 10-12 gÃ¼n iÃ§inde bir rapor aÃ§Ä±klayacak. Bunu bekleyeceÄŸiz, bÄ±rakalÄ±m ÅŸu anda onlar iÅŸini yapsÄ±n" dedi
Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bishop,"Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah programÄ± Avustralya iÃ§in ciddi tehdit" dedi
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Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, ABD'nin bÃ¶lgede gerilimi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak termonÃ¼kleer savaÅŸÄ±n her an Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yledi.