11:05, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Ruhani'den 'Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na' eleÅŸtiri





Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ± Ã¼lkenin ekonomiyle ilgili konularÄ±na mÃ¼dahale etmeleri sebebiyle eleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani,Â Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ± Ã¼lkenin ekonomiyle ilgili konularÄ±na mÃ¼dahale etmeleri sebebiyle eleÅŸtirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ä°ran Ordu GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle, baÅŸkent Tahran'daki BeheÅŸti Zehra YerleÅŸkesi'nde dÃ¼zenlenen kutlamalara katÄ±ldÄ±. Ruhani burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "SilahlÄ± kuvvetlerin Ã¼lkenin ekonomisi konusundaki vesveseleri, onlarÄ± sahip olduklarÄ± yÃ¼ksek hedeflerinden uzaklaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. " dedi. Ekonomi alanÄ±ndaki yersiz endiÅŸelerin komutanlarÄ± ve silahlÄ± kuvvetleri asli gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rabileceÄŸini vurgulayan Ruhani, Ä°ran anayasasÄ±na gÃ¶re silahlÄ± kuvvetlerin, arama-kurtarma, eÄŸitim, Ã¼retim ve imar konularÄ±nda yardÄ±m gÃ¶revlerinin olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Ä°ran'Ä±n Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§eÅŸitli suikast, sabotaj ve askeri operasyonlarÄ±yla iliÅŸkilendirilen Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu, sahip olduÄŸu askeri gÃ¼cÃ¼n yanÄ± sÄ±ra elinde bulundurduÄŸu iktisadi kurumlarla Ä°ran iÃ§ ve dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± yÃ¶nlendiriyor. Devrim MuhafÄ±zlarÄ±, genel bÃ¼tÃ§eden ayrÄ±lan pay dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lke genelinde sahip olduÄŸu ulaÅŸÄ±m, enerji ve inÅŸaat ÅŸirketlerinden de Ã¶nemli gelir elde ediyor. Eski Devrim MuhafÄ±zlarÄ± komutanÄ± Muhsin RÄ±zayi, bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼lke ekonomisinin iyi yÃ¶netilmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek "ekonomi yÃ¶netiminin Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na devredilmesini" istemiÅŸti.

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