11:07, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Bangkok sokakta yemek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bangkok'un sokakta satÄ±lan yemekler ile ilgili dÃ¼nyanÄ±n en iyi yeri seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan bir ay sonra Tayland baÅŸkent yÃ¶netimi tarafÄ±ndan sokakta yemek satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanacaÄŸÄ± duyuruldu.

Bangkok BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (BMA), ÅŸehirde gÃ¼venlik ve temizliÄŸi geliÅŸtirmek amacÄ±yla yÄ±l sonuna kadar ÅŸehrin sokaklarÄ±ndan sokak yemek satÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bangkok Valisi baÅŸ danÄ±ÅŸmanÄ± Wanlop Suwandee Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BMA ÅŸu anda 50 ilin tamamÄ±ndaki sokak satÄ±cÄ±larÄ±ndan kurtulmak ve kaldÄ±rÄ±mlarÄ± yayalara geriÂ kazandÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi. "Sokak satÄ±cÄ±larÄ± kaldÄ±rÄ±m alanÄ±nÄ± Ã§ok uzun sÃ¼reden beri ele geÃ§irdiler ve biz zaten onlara yiyecek ve diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerini satmak iÃ§in baÅŸka bir alan temin ettik." dedi.

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