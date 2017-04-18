AfD: EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya'nÄ±n SaÄŸ popÃ¼list Almanya Ä°Ã§in Alternatif (AfD) partisi TÃ¼rkiye'deki referandum sonuÃ§larÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Almanya'da yaÅŸayan ve Evet oyu kullanan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerin TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmeleri gerektiÄŸini belirtti.
Deutsche Welle'de yer alan habere gÃ¶re aÃ§Ä±klamayÄ± yapan AfD merkez yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinden Alice Weidel, Almanya'daki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerden Ã§Ä±kan Evet oyu oranlarÄ±nÄ±n, Almanya'daki birÃ§ok TÃ¼rkÃ¼n topluma uyumu konusunda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸunu belirtti.
Weidel, "ErdoÄŸan'Ä±n beÅŸinci kolu, belli ki daha fazla hoÅŸlarÄ±na giden ve ait de olduklarÄ± TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼nler" ÅŸeklinde konuÅŸtu. AfD'li Weidel ayrÄ±ca sÃ¶z konusu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± geri almanÄ±n da mantÄ±klÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
Weidel, vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ancak topluma yeterli dÃ¼zeydeki bir uyumla mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini ifade etti. Ancak bu ÅŸartÄ±n Evet oyu kullanan birinci, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ nesil TÃ¼rkler arasÄ±nda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
AfD'li Weidel, ancak yeni memleketlerine 'sadÄ±k olacaklarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸÃ¼phe bulunmayanlarÄ±n' Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ebilmeleri gerektiÄŸini savundu.
TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuna Almanya'daki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerden bÃ¼yÃ¼k bir katÄ±lÄ±m oldu. Almanya'dan yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerin Evet oyu yÃ¼zde 60'Ä±n Ã¼zerinde bir orana ulaÅŸtÄ±.
Ekonomik ve siyasi kriz yaÅŸayan Venezuela'nÄ±n neredeyse tek geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan petrol ihracat gemisinin paslÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle denizyolunda seyahati engellendi
Endonezya'da yarÄ±n yapÄ±lacak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacak
Ä°srailâ€™in "idari tutukluluk" politikasÄ±, Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmaya devam ediyor
Cusup BalasaÄŸÄ±n KÄ±rgÄ±z Milli Ãœniversitesi'nden Prof. Dr. Akeneyev, "Tacikistan, Rogun HES projesinin tamamlanmasÄ±nda kendisi karar aldÄ±. TÃ¼m taraflarÄ±n BiÅŸkek anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nmesi gerek. Belge var, ancak kimse ona uymuyor" dedi
Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± AfD partisi, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geri dÃ¶nmelerini istedi. Parti, bu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n da geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.
Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'ta sokaklarda yiyecek satÄ±lmasÄ± yasaklanÄ±yor
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ± Ã¼lkenin ekonomiyle ilgili konularÄ±na mÃ¼dahale etmeleri sebebiyle eleÅŸtirdi
Vietnam'da kÃ¶ylÃ¼ler rehin aldÄ±klarÄ± polislerin bazÄ±larÄ±nÄ± serbest bÄ±raktÄ±
Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Åžili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay yÃ¶netimlerinin ortak aÃ§Ä±klamasÄ±nda Venezuela hÃ¼kÃ¼metine seÃ§im takvimi belirlemesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±
Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Danimarka TÃ¼rk Diyanet VakfÄ±na baÄŸlÄ± cami derneklerinin organizasyonuyla Ã¼lkede ilk kez 8 bÃ¶lgede organize edilen etkinliklerle kutlandÄ±
Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Beni Sadr, "Ä°ran makamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a, 'Hamaney hasta, Ã¶lÃ¼mÃ¼ yaklaÅŸtÄ±. EÄŸer ABD tarafÄ±ndan Ä°ran'a baskÄ± olmazsa itidal yanlÄ±larÄ± iktidarda kalabilir. BÃ¶ylece Irak'taki Ayetullah Sistani'yi Hamaney'in yerine getirebilmek mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r' ÅŸeklinde bir mektup gÃ¶nderildi" dedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, "UluslararasÄ± bir komisyon deÄŸerlendirmesini yapÄ±yor ve 10-12 gÃ¼n iÃ§inde bir rapor aÃ§Ä±klayacak. Bunu bekleyeceÄŸiz, bÄ±rakalÄ±m ÅŸu anda onlar iÅŸini yapsÄ±n" dedi
Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bishop,"Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah programÄ± Avustralya iÃ§in ciddi tehdit" dedi
Myanmar'da Thingyan Su Festivali'nde 285 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak'Ä±n Musul kentini DEAÅž'tan kurtarma operasyonlarÄ± nedeniyle yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 500 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, ABD'nin bÃ¶lgede gerilimi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak termonÃ¼kleer savaÅŸÄ±n her an Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yledi.