11:18, 18 Nisan 2017 SalÄ±

AfD: EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n SaÄŸ popÃ¼list Almanya Ä°Ã§in Alternatif (AfD) partisi TÃ¼rkiye'deki referandum sonuÃ§larÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Almanya'da yaÅŸayan ve Evet oyu kullanan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerin TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmeleri gerektiÄŸini belirtti.

Deutsche Welle'de yer alan habere gÃ¶re aÃ§Ä±klamayÄ± yapan AfD merkez yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinden Alice Weidel, Almanya'daki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerden Ã§Ä±kan Evet oyu oranlarÄ±nÄ±n, Almanya'daki birÃ§ok TÃ¼rkÃ¼n topluma uyumu konusunda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸunu belirtti.



Weidel, "ErdoÄŸan'Ä±n beÅŸinci kolu, belli ki daha fazla hoÅŸlarÄ±na giden ve ait de olduklarÄ± TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼nler" ÅŸeklinde konuÅŸtu. AfD'li Weidel ayrÄ±ca sÃ¶z konusu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± geri almanÄ±n da mantÄ±klÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Weidel, vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ancak topluma yeterli dÃ¼zeydeki bir uyumla mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini ifade etti. Ancak bu ÅŸartÄ±n Evet oyu kullanan birinci, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ nesil TÃ¼rkler arasÄ±nda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AfD'li Weidel, ancak yeni memleketlerine 'sadÄ±k olacaklarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸÃ¼phe bulunmayanlarÄ±n' Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ebilmeleri gerektiÄŸini savundu.

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuna Almanya'daki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerden bÃ¼yÃ¼k bir katÄ±lÄ±m oldu. Almanya'dan yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerin Evet oyu yÃ¼zde 60'Ä±n Ã¼zerinde bir orana ulaÅŸtÄ±.



