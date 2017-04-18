DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:18, 18 Nisan 2017 SalÄ±
Avrupa
11:18, 18 Nisan 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
AfD: EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n
AfD: EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n

Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± AfD partisi, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geri dÃ¶nmelerini istedi. Parti, bu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n da geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n SaÄŸ popÃ¼list Almanya Ä°Ã§in Alternatif (AfD) partisi TÃ¼rkiye'deki referandum sonuÃ§larÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Almanya'da yaÅŸayan ve Evet oyu kullanan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerin TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmeleri gerektiÄŸini belirtti.

Deutsche Welle'de yer alan habere gÃ¶re aÃ§Ä±klamayÄ± yapan AfD merkez yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinden Alice Weidel, Almanya'daki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerden Ã§Ä±kan Evet oyu oranlarÄ±nÄ±n, Almanya'daki birÃ§ok TÃ¼rkÃ¼n topluma uyumu konusunda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸunu belirtti.

Weidel, "ErdoÄŸan'Ä±n beÅŸinci kolu, belli ki daha fazla hoÅŸlarÄ±na giden ve ait de olduklarÄ± TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼nler" ÅŸeklinde konuÅŸtu. AfD'li Weidel ayrÄ±ca sÃ¶z konusu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± geri almanÄ±n da mantÄ±klÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Weidel, vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ancak topluma yeterli dÃ¼zeydeki bir uyumla mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini ifade etti. Ancak bu ÅŸartÄ±n Evet oyu kullanan birinci, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ nesil TÃ¼rkler arasÄ±nda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
AfD'li Weidel, ancak yeni memleketlerine 'sadÄ±k olacaklarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸÃ¼phe bulunmayanlarÄ±n' Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ebilmeleri gerektiÄŸini savundu.

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuna Almanya'daki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerden bÃ¼yÃ¼k bir katÄ±lÄ±m oldu. Almanya'dan yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± seÃ§menlerin Evet oyu yÃ¼zde 60'Ä±n Ã¼zerinde bir orana ulaÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Almanya AfD mÃ¼lteciler baÅŸkanlÄ±k referandumu
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±

Ekonomik ve siyasi kriz yaÅŸayan Venezuela'nÄ±n neredeyse tek geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan petrol ihracat gemisinin paslÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle denizyolunda seyahati engellendi
Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±
Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±

Endonezya'da yarÄ±n yapÄ±lacak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacak
Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±
Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±

Ä°srailâ€™in "idari tutukluluk" politikasÄ±, Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmaya devam ediyor
Orta Asya daki su sorununa Ã–zbekistan desteÄŸi
Orta Asyaâ€™daki su sorununa Ã–zbekistan desteÄŸi

Cusup BalasaÄŸÄ±n KÄ±rgÄ±z Milli Ãœniversitesi'nden Prof. Dr. Akeneyev, "Tacikistan, Rogun HES projesinin tamamlanmasÄ±nda kendisi karar aldÄ±. TÃ¼m taraflarÄ±n BiÅŸkek anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nmesi gerek. Belge var, ancak kimse ona uymuyor" dedi
AfD EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n
AfD: EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n

Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± AfD partisi, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geri dÃ¶nmelerini istedi. Parti, bu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n da geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.
Bangkok sokakta yemek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklÄ±yor
Bangkok sokakta yemek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklÄ±yor

Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'ta sokaklarda yiyecek satÄ±lmasÄ± yasaklanÄ±yor
Ruhani'den 'Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na' eleÅŸtiri
Ruhani'den 'Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na' eleÅŸtiri

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ± Ã¼lkenin ekonomiyle ilgili konularÄ±na mÃ¼dahale etmeleri sebebiyle eleÅŸtirdi
Vietnam'da rehin alÄ±nan polislerin 15'i serbest
Vietnam'da rehin alÄ±nan polislerin 15'i serbest

Vietnam'da kÃ¶ylÃ¼ler rehin aldÄ±klarÄ± polislerin bazÄ±larÄ±nÄ± serbest bÄ±raktÄ±
Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Åžili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay yÃ¶netimlerinin ortak aÃ§Ä±klamasÄ±nda Venezuela hÃ¼kÃ¼metine seÃ§im takvimi belirlemesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±
Danimarka'da ilk kez Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± kutlanÄ±yor
Danimarka'da ilk kez Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± kutlanÄ±yor

Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Danimarka TÃ¼rk Diyanet VakfÄ±na baÄŸlÄ± cami derneklerinin organizasyonuyla Ã¼lkede ilk kez 8 bÃ¶lgede organize edilen etkinliklerle kutlandÄ±
quot Ä°ran'dan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a mektup quot iddiasÄ±
"Ä°ran'dan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a mektup" iddiasÄ±

Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Beni Sadr, "Ä°ran makamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a, 'Hamaney hasta, Ã¶lÃ¼mÃ¼ yaklaÅŸtÄ±. EÄŸer ABD tarafÄ±ndan Ä°ran'a baskÄ± olmazsa itidal yanlÄ±larÄ± iktidarda kalabilir. BÃ¶ylece Irak'taki Ayetullah Sistani'yi Hamaney'in yerine getirebilmek mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r' ÅŸeklinde bir mektup gÃ¶nderildi" dedi
Beyaz Saray'Ä±n referandum deÄŸerlendirmesi 12 gÃ¼n sonra
Beyaz Saray'Ä±n referandum deÄŸerlendirmesi 12 gÃ¼n sonra!

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, "UluslararasÄ± bir komisyon deÄŸerlendirmesini yapÄ±yor ve 10-12 gÃ¼n iÃ§inde bir rapor aÃ§Ä±klayacak. Bunu bekleyeceÄŸiz, bÄ±rakalÄ±m ÅŸu anda onlar iÅŸini yapsÄ±n" dedi
Avustralya Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdit
Avustralya: Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdit

Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bishop,"Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah programÄ± Avustralya iÃ§in ciddi tehdit" dedi
Myanmar'da su festivalinde 285 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Myanmar'da su festivalinde 285 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Myanmar'da Thingyan Su Festivali'nde 285 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Musul'da yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona yaklaÅŸtÄ±
Musul'da yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona yaklaÅŸtÄ±

Irak'Ä±n Musul kentini DEAÅž'tan kurtarma operasyonlarÄ± nedeniyle yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 500 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Kore'den ABD'ye savaÅŸ tehdidi
Kuzey Kore'den ABD'ye savaÅŸ tehdidi

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, ABD'nin bÃ¶lgede gerilimi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak termonÃ¼kleer savaÅŸÄ±n her an Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Haberler

Yeni sistemde ilk gÃ¼n, Ã¼Ã§ dÃ¼zenleme yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek
Yeni sistemde ilk gÃ¼n Ã¼Ã§ dÃ¼zenleme yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek

SeÃ§im yasaklarÄ± baÅŸladÄ±
SeÃ§im yasaklarÄ± baÅŸladÄ±

Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±
Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±

Alman Ä±rkÃ§Ä± partisi AfD Ä°slam'a yasak istiyor
Alman Ä±rkÃ§Ä± partisi AfD Ä°slam'a yasak istiyor

Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar gÃ¼Ã§leniyor
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar gÃ¼Ã§leniyor

Almanya'da mÃ¼lteci karÅŸÄ±tlarÄ± oylarÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor
Almanya'da mÃ¼lteci karÅŸÄ±tlarÄ± oylarÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor

Alman Ä±rkÃ§Ä±larÄ± yÃ¼zde 10'a ulaÅŸtÄ±
Alman Ä±rkÃ§Ä±larÄ± yÃ¼zde 10'a ulaÅŸtÄ±

Alman populist partinin gÃ¶sterilerine katÄ±lÄ±m azaldÄ±
Alman populist partinin gÃ¶sterilerine katÄ±lÄ±m azaldÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 