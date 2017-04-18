11:37, 18 Nisan 2017 SalÄ±

120 KosovalÄ± GenÃ§ 57. AlayÄ±n Ä°zinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkaleâ€™de her yÄ±l 24-25 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenen '57. Alaya Vefa YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™ne, Kosovaâ€™dan 120, Ã‡anakkaleâ€™den 160 ve 81 ilden gelecek 2 bin 880 olmak Ã¼zere toplam 3 bin 160 genÃ§ katÄ±lacak. EtkinliÄŸe katÄ±lacak genÃ§ler 24 Nisanâ€™da, Ã‡anakkale DestanÄ± TanÄ±tÄ±m Merkezi ile hastane ve BigalÄ± Åžehitliklerini ziyaret edecek. ArdÄ±ndan konaklamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Kocadere kamp alanÄ±na geÃ§ecek olan genÃ§ler, burada dÃ¼zenlenecek Ã§eÅŸitli etkinliklere katÄ±lacak. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi 25 Nisanâ€™da ise program, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§â€™Ä±n genÃ§lere Ã§orba ikramÄ± ile baÅŸlayacak. 57. Alay Vefa YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ sonrasÄ±nda ise bir kapanÄ±ÅŸ programÄ± dÃ¼zenlenecek ve ÅŸehitlik ziyaretleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

BakanlÄ±k sadece Ã‡anakkaleâ€™de deÄŸil, diÄŸer 80 ilde de dÃ¼zenleyeceÄŸi etkinliklerle 57. Alay ÅŸehitlerini anacak. 50 bin gencin katÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len program, 25 Nisanâ€™da tÃ¼m illerde sabah namazÄ± Ã¶ncesinde Ã‡anakkale konulu vaazÄ±n verilmesiyle baÅŸlayacak. Sabah namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan katÄ±lÄ±mcÄ± genÃ§lere yarma Ã§orbasÄ± ikram edilecek ve illerde bulunan ÅŸehitliklere yÃ¼rÃ¼necek. Program, Kurâ€™an-Ä± Kerim tilaveti ve dualarla son bulacak.

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