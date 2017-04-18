11:54, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Trump'tan TÃ¼rkiye'ye 'Suriye' teÅŸekkÃ¼rÃ¼





ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD'nin Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±na TÃ¼rkiye'nin desteÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump, CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD'nin Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±na TÃ¼rkiye'nin desteÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti ve "Rejimin saldÄ±rÄ±larÄ±na daha fazla sessiz kalamayÄ±z." dedi. Trump'Ä±n, Suriye, Irak ve PKK ile mÃ¼cadele konusunda TÃ¼rkiye ile yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi belirtildi. Â

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