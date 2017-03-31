Meteoroloji'den kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yurdun gÃ¼neydoÄŸu kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecekÂ saÄŸanakÂ ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n, DiyarbakÄ±r, Mardin, AdÄ±yaman, Siirt, Batman, ÅžanlÄ±urfa, ElazÄ±ÄŸ'Ä±n doÄŸusu, BingÃ¶l ile ÅžÄ±rnak Ã§evrelerinde kuvvetli olacaÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli davranÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi.
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeÂ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkili olmasÄ±, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n gece saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, AÄŸrÄ± ve Ardahan Ã§evrelerinde yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normallerinde seyredeceÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼neybatÄ±lÄ± yÃ¶nlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Budak, "OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alanlar, bunun somut gerekÃ§elerini de ortaya koymalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin, normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸi ne vardÄ±r?" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce doÄŸu ve gÃ¼neydoÄŸuda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD'nin Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±na TÃ¼rkiye'nin desteÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
CHP, halk oylamasÄ±nÄ±n iptali talebine iliÅŸkin dilekÃ§esini saat 14.30'da YSK'ya iletecek
GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±â€™ndaki kahramanlÄ±klarÄ±yla destanlaÅŸan 57. Piyade AlayÄ± ÅŸehitleri baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m Ã‡anakkale ÅŸehitlerini anmak iÃ§in her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de 25 Nisanâ€™da 'Vefa YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' dÃ¼zenlenecek.
MHP Lideri BahÃ§eli, ''AÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ±mdÄ±r YSK acilen bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmalÄ±dÄ±r imkan varsa evet ya da hayÄ±r tercihlerinin hangi partilere ait olduÄŸunu Ã¶lÃ§en mekanizma bulunuyorsa kurulan tÃ¼m sandÄ±klarda tercihi evet olan MHP'li seÃ§menlerin sayÄ±sÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±r'' dedi.
Bursa merkezli 3 ilde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 33 zanlÄ± yakalandÄ±
OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
KahramanmaraÅŸ merkezli 3 ilde, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesinde gÃ¶revliyken meslekten ihraÃ§ edilen, aralarÄ±nda akademisyenlerin de bulunduÄŸu 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÄŸcÄ±lar'daki bir AVM'nin zemin katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±
GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Akademisi YÃ¶netmeliÄŸinin YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten KaldÄ±rÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik Resmi Gazete'de yer aldÄ±
Gaziantep'te kullanÄ±m alanÄ± geniÅŸletilerek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan, bir dÃ¶nem padiÅŸah kaftanÄ± da dikilen kutnu kumaÅŸÄ±, tÃ¼keticiye ulaÅŸÄ±ncaya kadar yedi aÅŸamadan geÃ§iriliyor
Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Numan KurtulmuÅŸ, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak halk oylamasÄ±nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ± dolayÄ±sÄ±yla tebrik etti
Bakanlar Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde toplandÄ±