12:07, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Meteoroloji'den kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±





Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce doÄŸu ve gÃ¼neydoÄŸuda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yurdun gÃ¼neydoÄŸu kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecekÂ saÄŸanakÂ ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n, DiyarbakÄ±r, Mardin, AdÄ±yaman, Siirt, Batman, ÅžanlÄ±urfa, ElazÄ±ÄŸ'Ä±n doÄŸusu, BingÃ¶l ile ÅžÄ±rnak Ã§evrelerinde kuvvetli olacaÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli davranÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi. DOÄžU ANADOLU BÃ–LGESÄ°'NDE YAÄžIÅžLI HAVA ETKÄ°LÄ° OLACAK DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeÂ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkili olmasÄ±, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n gece saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, AÄŸrÄ± ve Ardahan Ã§evrelerinde yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normallerinde seyredeceÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼neybatÄ±lÄ± yÃ¶nlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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