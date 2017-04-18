12:22, 18 Nisan 2017 SalÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± davet edeceÄŸiz





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Hemen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek olan diÄŸer bir husus da CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, kurucusu olduÄŸu AK Parti ile iliÅŸiÄŸinin tekrar kurulmasÄ±dÄ±r. Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.