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13:17, 18 Nisan 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
12:22, 18 Nisan 2017 SalÄ±

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YÄ±ldÄ±rÄ±m: Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± davet edeceÄŸiz
YÄ±ldÄ±rÄ±m: Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± davet edeceÄŸiz

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Hemen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek olan diÄŸer bir husus da CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, kurucusu olduÄŸu AK Parti ile iliÅŸiÄŸinin tekrar kurulmasÄ±dÄ±r. Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m AK Parti
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