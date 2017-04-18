CHP'den OHAL tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡etin Osman Budak, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin alÄ±nan karara tepki gÃ¶sterdi.
Budak, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 15 Temmuz'dan sonra FETÃ– ile mÃ¼cadele iÃ§in gÃ¼ndeme getirilen OHAL kapsamÄ±nda yÃ¼z bini aÅŸkÄ±n personelin kamudan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 50 bine yakÄ±n kiÅŸinin de tutuklu olduÄŸunu belirtti.
TÃ¼rkiye'nin bu mÃ¼cadeleyi bundan sonra normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde sÃ¼rdÃ¼rebilecek gÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu, ancak hÃ¼kÃ¼metin "OHAL fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Budak, "OHAL terÃ¶rle, FETÃ– ile mÃ¼cadele iÃ§in Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ama OHAL fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla rektÃ¶r atamalarÄ±ndan, VarlÄ±k Fonu'na kamu kaynaklarÄ±nÄ±n aktarÄ±mÄ±na kadar pek Ã§ok dÃ¼zenleme de KHK'larla yapÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n OHAL ile ne ilgisi var?" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
BugÃ¼n iÃ§in TÃ¼rkiye'de OHAL'i gerektirecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Budak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alanlar, bunun somut gerekÃ§elerini de ortaya koymalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin, normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸi ne vardÄ±r? OHAL yine uzatÄ±lÄ±yor. TBMM aÃ§Ä±ktÄ±r ve Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. 15 Temmuz'un hedefi olan TBMM, bu darbecilerle, terÃ¶rle mÃ¼cadele edecek kapasite ve gÃ¼ce sahiptir. Neden TBMM'den bu sÃ¼reÃ§ kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±yor? O zaman geriye tek bir gerekÃ§e kalÄ±yor. O da referandumu sakatlayan YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun kanunsuz kararÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼ Ã¶rtmek. OHAL, referandum kanunsuzluklarÄ±nÄ± Ã¶rtmek iÃ§in mi uzatÄ±lÄ±yor? Bu kanunsuzluÄŸu Ã¶rtmek iÃ§in OHAL'den medet umuluyorsa, umduklarÄ±nÄ± bulamayacaklar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, YSK kanunsuzluÄŸu Ã¶rtemeyecektir. Bu kanunsuzluÄŸu giderene kadar, mÃ¼cadelemizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."
Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Budak, "OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alanlar, bunun somut gerekÃ§elerini de ortaya koymalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin, normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸi ne vardÄ±r?" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce doÄŸu ve gÃ¼neydoÄŸuda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD'nin Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±na TÃ¼rkiye'nin desteÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
CHP, halk oylamasÄ±nÄ±n iptali talebine iliÅŸkin dilekÃ§esini saat 14.30'da YSK'ya iletecek
GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±â€™ndaki kahramanlÄ±klarÄ±yla destanlaÅŸan 57. Piyade AlayÄ± ÅŸehitleri baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m Ã‡anakkale ÅŸehitlerini anmak iÃ§in her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de 25 Nisanâ€™da 'Vefa YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' dÃ¼zenlenecek.
MHP Lideri BahÃ§eli, ''AÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ±mdÄ±r YSK acilen bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmalÄ±dÄ±r imkan varsa evet ya da hayÄ±r tercihlerinin hangi partilere ait olduÄŸunu Ã¶lÃ§en mekanizma bulunuyorsa kurulan tÃ¼m sandÄ±klarda tercihi evet olan MHP'li seÃ§menlerin sayÄ±sÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±r'' dedi.
Bursa merkezli 3 ilde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 33 zanlÄ± yakalandÄ±
OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
KahramanmaraÅŸ merkezli 3 ilde, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesinde gÃ¶revliyken meslekten ihraÃ§ edilen, aralarÄ±nda akademisyenlerin de bulunduÄŸu 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÄŸcÄ±lar'daki bir AVM'nin zemin katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±
GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Akademisi YÃ¶netmeliÄŸinin YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten KaldÄ±rÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik Resmi Gazete'de yer aldÄ±
Gaziantep'te kullanÄ±m alanÄ± geniÅŸletilerek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan, bir dÃ¶nem padiÅŸah kaftanÄ± da dikilen kutnu kumaÅŸÄ±, tÃ¼keticiye ulaÅŸÄ±ncaya kadar yedi aÅŸamadan geÃ§iriliyor
Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Numan KurtulmuÅŸ, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak halk oylamasÄ±nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ± dolayÄ±sÄ±yla tebrik etti
Bakanlar Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde toplandÄ±