12:24, 18 Nisan 2017 SalÄ±

CHP'den OHAL tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡etin Osman Budak, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin alÄ±nan karara tepki gÃ¶sterdi.

Budak, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 15 Temmuz'dan sonra FETÃ– ile mÃ¼cadele iÃ§in gÃ¼ndeme getirilen OHAL kapsamÄ±nda yÃ¼z bini aÅŸkÄ±n personelin kamudan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 50 bine yakÄ±n kiÅŸinin de tutuklu olduÄŸunu belirtti.

TÃ¼rkiye'nin bu mÃ¼cadeleyi bundan sonra normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde sÃ¼rdÃ¼rebilecek gÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu, ancak hÃ¼kÃ¼metin "OHAL fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Budak, "OHAL terÃ¶rle, FETÃ– ile mÃ¼cadele iÃ§in Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ama OHAL fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla rektÃ¶r atamalarÄ±ndan, VarlÄ±k Fonu'na kamu kaynaklarÄ±nÄ±n aktarÄ±mÄ±na kadar pek Ã§ok dÃ¼zenleme de KHK'larla yapÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n OHAL ile ne ilgisi var?" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

BugÃ¼n iÃ§in TÃ¼rkiye'de OHAL'i gerektirecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Budak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alanlar, bunun somut gerekÃ§elerini de ortaya koymalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin, normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸi ne vardÄ±r? OHAL yine uzatÄ±lÄ±yor. TBMM aÃ§Ä±ktÄ±r ve Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. 15 Temmuz'un hedefi olan TBMM, bu darbecilerle, terÃ¶rle mÃ¼cadele edecek kapasite ve gÃ¼ce sahiptir. Neden TBMM'den bu sÃ¼reÃ§ kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±yor? O zaman geriye tek bir gerekÃ§e kalÄ±yor. O da referandumu sakatlayan YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun kanunsuz kararÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼ Ã¶rtmek. OHAL, referandum kanunsuzluklarÄ±nÄ± Ã¶rtmek iÃ§in mi uzatÄ±lÄ±yor? Bu kanunsuzluÄŸu Ã¶rtmek iÃ§in OHAL'den medet umuluyorsa, umduklarÄ±nÄ± bulamayacaklar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, YSK kanunsuzluÄŸu Ã¶rtemeyecektir. Bu kanunsuzluÄŸu giderene kadar, mÃ¼cadelemizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."