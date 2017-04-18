12:28, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailâ€™in Ä°ngiliz manda yÃ¶netimi dÃ¶neminden kalan, insanlarÄ± suÃ§ isnat etmeksizin aylarca hatta yÄ±llarca parmaklÄ±klar ardÄ±nda bÄ±rakan "idari tutukluluk" politikasÄ±,Â Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmaya devam ediyor.

Ä°srail, 1945'te Ä°ngiliz manda yÃ¶netimi dÃ¶neminde uygulanan "idari tutukluluk politikasÄ±nÄ±", BatÄ± Åžeria ve Gazze'yi iÅŸgal ettiÄŸi 1967 yÄ±lÄ±ndan sonra da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ä°srail yÃ¶netimi, Ä°ngiliz manda yÃ¶netimi dÃ¶neminde uygulanan benzeri metotla, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Filistinlileri, hiÃ§bir suÃ§ isnat etmeden, istihbarat birimlerinin tavsiyeleri Ã¼zerine aylarca bazen de yÄ±llarca hapiste bÄ±rakabiliyor.

BazÄ± idari tutuklularÄ±n "Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸi iÃ§in tehlike teÅŸkil ettiÄŸi" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, "gizli dosya" kapsamÄ±nda tutukluluk sÃ¼releri yÄ±llarca uzatÄ±labiliyor. Bu sÃ¼reÃ§te tutuklunun veya avukatÄ±nÄ±n dosyayÄ± incelemesine izin verilmiyor.

Ä°srail hapishanelerinde hukuksuz uygulamalara maruz kalan Filistinli tutuklular, tepkilerini en etkili ÅŸekilde ortaya koyup, seslerini duyurmak iÃ§in on yÄ±llardÄ±r sÄ±k sÄ±k aÃ§lÄ±k grevlerine baÅŸvurmak zorunda kalÄ±yor.

Serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Ä°srail tarafÄ±ndan yeniden tutuklanarak sÃ¶z konusu Filistinlilere karÅŸÄ± "yÄ±ldÄ±rma politikasÄ±" uygulanÄ±yor.

Ä°SRAÄ°L HAPÄ°SHANELERÄ°NDE YAKLAÅžIK 500 Ä°DARÄ° TUTUKLU BULUNUYOR

Ä°srail'in "suÃ§ isnat etmekte aciz kaldÄ±ÄŸÄ± siyasi kiÅŸilikler ve gazeteciler gibi toplumun Ã¶nde gelen etkili ÅŸahsiyetlerini tutuklamada bu silaha" baÅŸvurduÄŸunu kaydeden insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ÅŸu anda Ä°srail hapishanelerinde "idari tutukluluk" kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 500 Filistinlinin bulunduÄŸunu belirtiyor.

Filistin Esir Ä°ÅŸleri Heyeti, Esirler GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in son zamanlarda yaÅŸ ve cinsiyet ayrÄ±mÄ± yapmaksÄ±zÄ±n Filistinlilere karÅŸÄ± idari tutukluluk kararlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

2000 YILINDAN BU YANA 26 BÄ°N Ä°DARÄ° TUTUKLULUK

AÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana 26 bin "idari tutukluluk" kararÄ± Ã§Ä±kararak "toplu cezalandÄ±rma" yÃ¶ntemine baÅŸvurduÄŸu belirtildi.

Bu uygulamanÄ±n uluslararasÄ± kanunlarda "savaÅŸ suÃ§u" sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Ä°dari tutukluluk, esirlere karÅŸÄ± baskÄ± aracÄ± ve psikolojik iÅŸkenceye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°srail adil bir yargÄ±lama yerine, hiÃ§bir dava veya suÃ§ isnadÄ± olmaksÄ±zÄ±n askeri talimatlar ile keyfi tutuklamalar yapmayÄ± tercih ediyor." denildi.

"Ä°SRAÄ°L ULUSLARARASI KANUNLARI HÄ°Ã‡E SAYIYOR"

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FKÃ–) baÄŸlÄ± Esirler ve Serbest BÄ±rakÄ±lanlar Kurumu AraÅŸtÄ±rma ve Belgeleme Birimi BaÅŸkanÄ± AbdunnasÄ±r Fervane, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in idari tutukluluÄŸu "toplu cezalandÄ±rma siyasetine" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayarak, "Bu ÅŸekilde tÃ¼m uluslararasÄ± kanunlarÄ± hiÃ§e sayÄ±yor." dedi.

Fervane "Ä°dari tutukluluk, Ä°srail'in Filistinlilerin dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± eziyet ve zulÃ¼m aracÄ±dÄ±r. Ã–zellikle bunun on binlerce Filistinliye uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde bÃ¼yÃ¼k bir tehlike ve suÃ§tur." ifadelerini kullandÄ±.

Filistinli tutuklularÄ±n karara iki ÅŸekilde karÅŸÄ± koymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Fervane, bunlarÄ±n "yÄ±lmadan direnmek ve aÃ§lÄ±k grevi" olduÄŸunu vurguladÄ±.