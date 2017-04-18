Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Endonezya'da yarÄ±n yapÄ±lacak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in baÅŸkentte geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi.
Cakarta Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, valilik seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in baÅŸkentte geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacaÄŸÄ± belirtilerek vatandaÅŸlara, bazÄ± MÃ¼slÃ¼man gruplarÄ±n dÃ¼zenleyeceÄŸi muhtemel protestolara katÄ±lmamalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
AÃ§Ä±klamada, seÃ§im iÃ§in 2 bin 400 polisin gÃ¶revlendirildiÄŸi, tamamen kamu gÃ¼venliÄŸi iÃ§in alÄ±nan tedbirlerin halkÄ± korkutmamasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.
Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo da din adamlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, seÃ§imin huzurlu ve sakin bir atmosferde geÃ§mesi temennisinde bulunarak seÃ§im Ã¼zerinden halkÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rmaktan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
SeÃ§imde 7 milyon 100 bin seÃ§menin oy kullanmasÄ± bekleniyor.
Ä°KÄ°NCÄ° TURDA Ä°KÄ° ADAY YARIÅžACAK
SeÃ§imde, Endonezya Demokratik MÃ¼cadele Partisinin adayÄ±, mevcut Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama ve BÃ¼yÃ¼k Endonezya Hareketi Partisinden eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Anies Baswedan yarÄ±ÅŸacak.
Ãœlke genelinde 15 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen yerel seÃ§imlerde Cakarta ValiliÄŸi seÃ§imi, hiÃ§bir adayÄ±n oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± alamamasÄ± nedeniyle ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminde yarÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ adaydan eski Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Susilo Bambang Yudhoyonoâ€™nun oÄŸlu ve Demokrat Partinin adayÄ± Agus Harimurti Yudhoyono oylarÄ±n yÃ¼zde 17,06'sÄ±nÄ±, BÃ¼yÃ¼k Endonezya Hareketi Partisinin adayÄ± eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Anies Baswedan yÃ¼zde 39,97'sini, Endonezya Demokrat Partisinin adayÄ± Basuki Tjahaj Purnama da yÃ¼zde 42,96'sÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Ahok takma adÄ±yla bilinen Cakarta Valisi Purnama, eylÃ¼l sonunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Kur'an-Ä± Kerim ayetleriyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±klarken Ä°slam'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle eleÅŸtirilmiÅŸti. 2014'te gÃ¶reve gelen, Cakarta'nÄ±n ilk Ã‡in asÄ±llÄ± ve 50 yÄ±l aradan sonra ilk HÄ±ristiyan valisi olan Purnama, "BazÄ± MÃ¼slÃ¼man gruplar, Kur'an-Ä± Kerim'den ayetlere atÄ±fta bulunarak halktan beni seÃ§memelerini istiyor. Bu yaklaÅŸÄ±m insanlarÄ± aptal yerine koymak anlamÄ±na gelir." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Devlet BaÅŸkanÄ± seÃ§ilmeden Ã¶nce Cakarta Valisi olan Widodo'nun yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve 2017'deki yerel seÃ§imlerde yeniden Cakarta ValiliÄŸine aday olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Purnama, eleÅŸtiriler Ã¼zerine MÃ¼slÃ¼manlardan Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.
Ä°slam'a hakaretten yargÄ±lanmasÄ± devam eden Ahokâ€™un Endonezya yasalarÄ±na gÃ¶re yerel seÃ§imlere katÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde engel bulunmuyor. SeÃ§im kampanyalarÄ±na devam eden Ahok, Cakarta vali adaylarÄ± arasÄ±nda tek Hristiyan olmasÄ±na raÄŸmen, seÃ§imin en kuvvetli adayÄ± olarak gÃ¶steriliyor.
Ä°slam SavunucularÄ± Cephesi (FPI) Ã¼yesi kalabalÄ±k bir grubun 4 KasÄ±m'da dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilerde arbede Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine Widodo ve yardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf Kalla, Ahok'un yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in gerekli iÅŸlemlerin en kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸlatÄ±lÄ±p tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 3 sivil ve 4 polis yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ekonomik ve siyasi kriz yaÅŸayan Venezuela'nÄ±n neredeyse tek geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan petrol ihracat gemisinin paslÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle denizyolunda seyahati engellendi
Endonezya'da yarÄ±n yapÄ±lacak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacak
Ä°srailâ€™in "idari tutukluluk" politikasÄ±, Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmaya devam ediyor
Cusup BalasaÄŸÄ±n KÄ±rgÄ±z Milli Ãœniversitesi'nden Prof. Dr. Akeneyev, "Tacikistan, Rogun HES projesinin tamamlanmasÄ±nda kendisi karar aldÄ±. TÃ¼m taraflarÄ±n BiÅŸkek anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nmesi gerek. Belge var, ancak kimse ona uymuyor" dedi
Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± AfD partisi, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geri dÃ¶nmelerini istedi. Parti, bu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n da geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.
Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'ta sokaklarda yiyecek satÄ±lmasÄ± yasaklanÄ±yor
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ± Ã¼lkenin ekonomiyle ilgili konularÄ±na mÃ¼dahale etmeleri sebebiyle eleÅŸtirdi
Vietnam'da kÃ¶ylÃ¼ler rehin aldÄ±klarÄ± polislerin bazÄ±larÄ±nÄ± serbest bÄ±raktÄ±
Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Åžili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay yÃ¶netimlerinin ortak aÃ§Ä±klamasÄ±nda Venezuela hÃ¼kÃ¼metine seÃ§im takvimi belirlemesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±
Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Danimarka TÃ¼rk Diyanet VakfÄ±na baÄŸlÄ± cami derneklerinin organizasyonuyla Ã¼lkede ilk kez 8 bÃ¶lgede organize edilen etkinliklerle kutlandÄ±
Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Beni Sadr, "Ä°ran makamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a, 'Hamaney hasta, Ã¶lÃ¼mÃ¼ yaklaÅŸtÄ±. EÄŸer ABD tarafÄ±ndan Ä°ran'a baskÄ± olmazsa itidal yanlÄ±larÄ± iktidarda kalabilir. BÃ¶ylece Irak'taki Ayetullah Sistani'yi Hamaney'in yerine getirebilmek mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r' ÅŸeklinde bir mektup gÃ¶nderildi" dedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, "UluslararasÄ± bir komisyon deÄŸerlendirmesini yapÄ±yor ve 10-12 gÃ¼n iÃ§inde bir rapor aÃ§Ä±klayacak. Bunu bekleyeceÄŸiz, bÄ±rakalÄ±m ÅŸu anda onlar iÅŸini yapsÄ±n" dedi
Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bishop,"Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah programÄ± Avustralya iÃ§in ciddi tehdit" dedi
Myanmar'da Thingyan Su Festivali'nde 285 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak'Ä±n Musul kentini DEAÅž'tan kurtarma operasyonlarÄ± nedeniyle yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 500 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, ABD'nin bÃ¶lgede gerilimi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak termonÃ¼kleer savaÅŸÄ±n her an Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yledi.