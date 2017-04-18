12:34, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'da yarÄ±n yapÄ±lacak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in baÅŸkentte geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi.

Cakarta Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, valilik seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in baÅŸkentte geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacaÄŸÄ± belirtilerek vatandaÅŸlara, bazÄ± MÃ¼slÃ¼man gruplarÄ±n dÃ¼zenleyeceÄŸi muhtemel protestolara katÄ±lmamalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

AÃ§Ä±klamada, seÃ§im iÃ§in 2 bin 400 polisin gÃ¶revlendirildiÄŸi, tamamen kamu gÃ¼venliÄŸi iÃ§in alÄ±nan tedbirlerin halkÄ± korkutmamasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo da din adamlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, seÃ§imin huzurlu ve sakin bir atmosferde geÃ§mesi temennisinde bulunarak seÃ§im Ã¼zerinden halkÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rmaktan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

SeÃ§imde 7 milyon 100 bin seÃ§menin oy kullanmasÄ± bekleniyor.

Ä°KÄ°NCÄ° TURDA Ä°KÄ° ADAY YARIÅžACAK

SeÃ§imde, Endonezya Demokratik MÃ¼cadele Partisinin adayÄ±, mevcut Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama ve BÃ¼yÃ¼k Endonezya Hareketi Partisinden eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Anies Baswedan yarÄ±ÅŸacak.

Ãœlke genelinde 15 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen yerel seÃ§imlerde Cakarta ValiliÄŸi seÃ§imi, hiÃ§bir adayÄ±n oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± alamamasÄ± nedeniyle ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminde yarÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ adaydan eski Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Susilo Bambang Yudhoyonoâ€™nun oÄŸlu ve Demokrat Partinin adayÄ± Agus Harimurti Yudhoyono oylarÄ±n yÃ¼zde 17,06'sÄ±nÄ±, BÃ¼yÃ¼k Endonezya Hareketi Partisinin adayÄ± eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Anies Baswedan yÃ¼zde 39,97'sini, Endonezya Demokrat Partisinin adayÄ± Basuki Tjahaj Purnama da yÃ¼zde 42,96'sÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Ahok takma adÄ±yla bilinen Cakarta Valisi Purnama, eylÃ¼l sonunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Kur'an-Ä± Kerim ayetleriyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±klarken Ä°slam'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle eleÅŸtirilmiÅŸti. 2014'te gÃ¶reve gelen, Cakarta'nÄ±n ilk Ã‡in asÄ±llÄ± ve 50 yÄ±l aradan sonra ilk HÄ±ristiyan valisi olan Purnama, "BazÄ± MÃ¼slÃ¼man gruplar, Kur'an-Ä± Kerim'den ayetlere atÄ±fta bulunarak halktan beni seÃ§memelerini istiyor. Bu yaklaÅŸÄ±m insanlarÄ± aptal yerine koymak anlamÄ±na gelir." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Devlet BaÅŸkanÄ± seÃ§ilmeden Ã¶nce Cakarta Valisi olan Widodo'nun yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve 2017'deki yerel seÃ§imlerde yeniden Cakarta ValiliÄŸine aday olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Purnama, eleÅŸtiriler Ã¼zerine MÃ¼slÃ¼manlardan Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.

Ä°slam'a hakaretten yargÄ±lanmasÄ± devam eden Ahokâ€™un Endonezya yasalarÄ±na gÃ¶re yerel seÃ§imlere katÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde engel bulunmuyor. SeÃ§im kampanyalarÄ±na devam eden Ahok, Cakarta vali adaylarÄ± arasÄ±nda tek Hristiyan olmasÄ±na raÄŸmen, seÃ§imin en kuvvetli adayÄ± olarak gÃ¶steriliyor.

Ä°slam SavunucularÄ± Cephesi (FPI) Ã¼yesi kalabalÄ±k bir grubun 4 KasÄ±m'da dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilerde arbede Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine Widodo ve yardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf Kalla, Ahok'un yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in gerekli iÅŸlemlerin en kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸlatÄ±lÄ±p tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 3 sivil ve 4 polis yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.